Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un karşılıklı yargılandıkları dava: Ayağının altında cam kesikleri vardı

Güven ile konuştuktan sonra Deniz Bulutsuz'u araçla sokaktan aldığını belirten Doğan, "4-5 defa 'Ben bir şey yapmadım' diye tekrar etti. Caddeye çıkmıştım. 'Ozan yaralı. Ramazan ya da Kamil'i ara.' dedi. Geri döndüm. Alt sokağa aracı bıraktım. Deniz Hanım'dan araçta beklemesini rica ettim. Ozan Bey'in sol şakağı kızarıktı. Ayağının altında cam kesikleri vardı. Ellerinde ve kollarında çizikler vardı. Kendisini hastaneye götürmeyi teklif ettim. Kabul etmedi" dedi.