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Özcan Deniz ile Feyza Aktan evlendi (Gizli nikah)

Özcan Deniz (45), 7.5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan (25) ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde nikah masasına oturduğu iddia edildi.

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    Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in nikahı, 15 kişinin katılımıyla sanatçının Zekeriyaköy’deki villasında gerçekleşti.
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    Vatan'ın haberine göre, çiftin nikah şahitleri aile dostları oldu.
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    Feyza Aktan gelinlik yerine beyaz bir elbise giydi. Özcan Deniz, nikahın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yetişmesi için gerekli evrakları jet hızıyla tamamladı.
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    Feyza-Özcan Deniz çifti, 1.5 ay sonra dünyaya gelecek oğullarına Kuzey ismini koymaya karar verdi.
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    İstanbullu Gelin’in çekimleri nedeniyle balayına çıkamayacak olan çift, dizinin Haziran’daki finalinin ardından düğün yapacak.
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    Özcan Deniz ve Feyza Aktan balayına oğulları Kuzey ile gidecekler.
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