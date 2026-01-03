Özcan Deniz sessizliğini bozdu. "Annemin etrafı tuzak dolu"

Paylaşımında Tevfik Fikret'in "Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak! Yarın bakarsınız söner, bugün çıtırdayan ocak! Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak, atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Yiyin efendiler yiyin, bu han-i pür-neva sizin, doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!" satırlarına yer veren Gürler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seninle gurur duyuyorum canım ağabeyim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla, senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki... Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor. Var ol..."