Özcan Deniz sessizliğini bozdu. "Annemin etrafı tuzak dolu"
03.01.2026 11:25
NTV - Haber Merkezi
Bir süredir ailesiyle yaşadığı sıkıntılarlar gündem olan Özcan Deniz, kardeşi Yurda Gürler'in kendisi ve eşiyle ilgili eleştirileri sonrası sessizliğini bozdu.
Aylardır ağabeyi, kız kardeşi ve annesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, birkaç gün önce hastaneye kaldırıldı.
Daha önceki açıklamalarında ailesiyle görüşmeme kararı aldığını ifade eden Özcan Deniz, hastaneye kaldırılan annesiyle ilgili bir hamlede bulunmadı.
Ağabeyine sitem eden Yurda Gürler, bu süreçte Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın keyif sofrası paylaşımları yapmasına da değindi.
"KURDUĞUN SOFRA HASTANE ODASINA ÇOK UZAK"
Paylaşımında Tevfik Fikret'in "Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak! Yarın bakarsınız söner, bugün çıtırdayan ocak! Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak, atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Yiyin efendiler yiyin, bu han-i pür-neva sizin, doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!" satırlarına yer veren Gürler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Seninle gurur duyuyorum canım ağabeyim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla, senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki... Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor. Var ol..."
ÖZCAN DENİZ KAYITSIZ KALAMADI
Yurdar Gürler'in paylaşımına kaytsız kalmayan Samar Dadgar, o görüntülerin yeni olmadığını ve sunuculuğunu üstlendiği yemek programına ait olduğunu ifade etti.
Tüm bunların ardından Özcan Deniz de sessizliğini bozdu.
EŞİNE DESTEK VERDİ
İlk olarak eşine "Seni karaladılar, küçük düşürmeye çalıştılar… Kendilerine rezil edip, şahsiyetsizliklerini açığa çıkardılar. Seni neden bu kadar sevdiğimi insanlar gördü. Şimdi sana daha fazla saldıracaklar. Soframızdan kalkan o şükürsüzlerden sonra bereketimizin nasıl artığını görmek hiçbirine iyi gelmeyecek. Seninle gurur duyuyorum" sözleriyle destek olan ünlü şarkıcı, ardından annesiyle ilgili de konuştu.
"ANNEM BÜTÜN SÖZLERİMİN DIŞINDADIR"
Özcan Deniz, "Annem bütün sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Ama annemi şovlarına aparat olarak kullanıyorlar. Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu" ifadelerini kullandı.