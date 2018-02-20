Özcan Deniz taşındı (Ünlüler ve oturdukları semtler)

1 Özcan Deniz

Özcan Deniz, boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı Feyza Aktan ile sonunda evini ayırdı. Ünlü sanatçı Zekeriyaköy'deki birleşik iki villayı eski eşine ve oğluna bırakıp çıktı. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Özcan Deniz yan sitede aylık 20 bin TL'ye villa kiraladı.

2 Şarkıcı ve söz yazarı Nil Karaibrahimgil taşınmak üzere olduğu evinin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. İşte Karaibrahimgil'in vedası:

3 Bu ev ilk ofisti. Yarısı evdi, yarısı ofis. Burası ev değil derdim. Tam bir ofis de değildi. ‘Yarı ev yarı ofis olur mu canım’ gibi bir yerdi işte. Neden olmasın? diye sormayı çok seven birisine aşıktım. Ve o da evi ortadan ikiye bölmüştü. Dört katı birden üstelik, sanki binayı tepesinden bir plakayla böler gibi bölmüştü. Ofisten geçip eve giriyordun. Evin içi yabancılarla doluydu, benim gibi mahremiyetine düşkün biri için çekilir şey değildi. Yemekleri yapan bir yardımcı vardı evde. Onunla pek göz göze gelmezdik. Böyle geçti bir iki yıl. Ön kapıdan ofis arka kapıdan ev. Oturup kitap okudum, oturup emzirdim, oturup ağladım, meditasyon yaptım, kararlar aldım, kıvrılıp uyudum bile. En çok bu köseyi özleyeceğim. Bakalım yeni evde de böyle bir kösem olacak mı?

4 O dik dik merdivenlerini bile ozleyecegim senin

5 Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Karius ile daha rahat görüşebilmek için İstanbul'a yerleşti. Loris Karius, sevgilisine Levent'teki bir plazanın üst katlarından bir daire kiraladı. Antrenman ve maçlar haricinde soluğu sevgilisinin yanında alan kaleci, Thomalla'nın yeni evinden çektiği manzara fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı.

6 Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz, ev değiştirdi. Daha büyük bir evde yaşamaya karar veren çift, Arnavutköy'den Etiler'e taşındı. Doğum sonrasında bebek bakımında yardımcı olmak için Nilüfer Gürbüz’ün annesi Mediha Erdoğan da çiftin evine taşındı.

7 NURGÜL YEŞİLÇAY Bodrum tutkunu Nurgül Yeşilçay, yazın hem kendisi rahat etsin hem de dostlarını ağırlayabilsin diye Gümüşlük’ten ev kiraladı.

Hazirandan eylüle kadar kullanacağı iki katı havuzlu villaya ödediği toplam kiranın ise 10 bin lira olduğu iddia edildi.

8 GÖKÇE BAHADIR Ufak Tefek Cinayetler’de Oya karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, kazancını gayrimenkule yatırıyor. İlk olarak bu sezon annesinin Ayvalık’taki yazlığını tadilat yaptırarak yenileyen başarılı oyuncu, kendine lüks bir daire satın aldı.

Kadıköy Suadiye’de 4+1 deniz manzaralı bir evi bulunan oyuncu, yine aynı muhitten kendisine deniz manzaralı, çatı katı 2+1 lüks bir ev alarak geleceğine yatırım yaptı.

9 Üç yıldır birlikte olan oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi, geçen ay ilişkilerine son vermişti. Ayrıldıktan sonra ilk hamle Büşra Develi’den geldi. 25 yaşındaki oyuncu, Bizim Hikaye dizisinde rol alan Burak Deniz’le karşılaşmamak için Cihangir’den ayrılma kararı aldı. Develi yeni evini Galata’da buldu. Oyuncu tarihi Boğaz manzaralı evin kirası için ise 5 bin TL’yi gözden çıkardı.

10 TUBA BÜYÜKÜSTÜN Kadıköy Caddebostan’da yaşayan Tuba Büyüküstün, Anadolu Yakası’ndan kopamadı.

İşletmeci Umut Evirgen ile mutlu bir birlikteliği olan Büyüküstün, yine aynı muhitten kendisine 4+1 daire kiraladı. Akşam Life'da yer alan habere göre; ikiz çocukları Toprak ve Maya’yla birlikte yaşayan güzel oyuncu, yeni evi için aylık 5 bin TL kira veriyor.

11 TEOMAN Teoman, yatırım amaçlı aldığı Cihangir’deki deniz manzaralı evini satışa çıkardı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Teoman, 2+1 evinin satış bedelini 1 milyon 450 TL olarak belirledi.



Her ne kadar yatırım amaçlı alsa da evinde kiracı oturtmayan ünlü şarkıcı, yeni bir ev almak için de kolları sıvadı.

12 TOLGAHAN SAYIŞMAN-ALMEDA ABAZİ Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi, sürpriz hamilelik haberinden sonra evlerini değiştirmeye karar verdi. Çift, aileleri Çekmeköy’de olduğu için oradan 4 milyon 500 bin TL değerinde dört katlı villa satın aldı. İkili, Zincirlikuyu’daki dairelerinden ay sonu taşınıp, yeni yuvasına geçecek.



Mutlu çift, bahçeli ve havuzlu villanın bir katını tamamen bebeği için ayıracak. Sayışman, taşınmanın ardından beş ay sonra doğacak oğlu için mobilya ve eşya alışverişine başlayacak. İkilinin, yeni yılla bebaber bakıcı araştıracağı konuşuluyor.





13 Şehir hayatından sıkılan ünlü isimlerin son dönemde kendilerini İstanbul'da doğaya vurması pek moda oldu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de bu modaya uydu. İynemli, İçerde dizisinde birlikte rol aldığı kankası Çağatay Ulusoy gibi, yeni evi için tercihini ormanlarla çevrili Zekeriyaköy'den yana kullandı.



KİRALADIĞI EVE 150 BİN TL HARCADI!



Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; yaklaşık 2.5 ay önce aylık 10 bin liraya kiraladığı evinin içini gönlüne göre dekore ettirmek isteyen İynemli, dekorasyon için yaklaşık 150 bin lira harcadı.

14 SEZEN AKSU Kanlıca'da oturan Sezen Aksu'nun Balat'tan tarihi bir ev satın aldığı iddia edildi.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Tarihi mekanlara ve eşyalara tutkusuyla bilinen Aksu, bayramdan sonra evin restorasyonunu yaptıracak.

15 Trabzonspor'un milli forveti Burak Yılmaz, Acarkent'te villa satın aldı. Kral lakaplı golcü futbolcu, yılbaşında aldığı müstakil evin içini yaptırdı.



SİNEMA SALONU DA VAR Yaklaşık 1.000 metrekare olan evin dört oturma odası, altı yatak odası, bir sinema odası, bir Playstation odası, yedi tane banyo- buhar-saunası bulunuyor. Yılmaz, yeni evine içine çocukları için de özel bir oyun odası yaptırdı. Hiçbir masraftan kaçınmayan milli futbolcu, evin içini sanat eserleri ile donattı.

16 Okan Bayülgen, evinin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

17 Evdeki vintage dekorasyon dikkat çekerken, paylaşımların altına gelen yorumlar genellikle Okan Bayülgen'in evinin çok beğenildiği yönünde oldu.

18 En dikkat çeken detaylardan biri de Okan Bayülgen'in paylaştığı bu küvet oldu.

19 Ancak 54 yaşındaki sanatçının paylaşımlarının altına "OkanBayülgen’inEvi-NoFilter" yazması dikkat çekti.

20 İşte Bayülgen'in evindek kareler...

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23 ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL Çukur dizisinin ‘Vartolu’su olarak son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan ev satın aldı.

24 Böylece Köstendil’in, nişanlısı Cansu Tosun ile bir ayağı Amsterdam’da olacak. Cansu Tosun da Almanya’da yaşayan ailesini daha sık görebilecek.

25 Kentteki 1 oda 1 salon evlerin fiyatları 250-600 bin euro (1 milyon 350 bin-3 milyon 200 bin lira) arasında değişiyor.

26 ERDAL ÖZYAĞCILAR Ünlü isimlerin kimi zaman doğayla iç içe yaşamayı tercih etmesi nedeniyle çiftlik evleri ve dağ evleri aldığı biliniyor. Sözcü'nün haberine göre; Erdal Özyağcılar’ın da herkesten gizlediği evi ortaya çıktı.

27 70 yaşındaki usta oyuncunun Sarıyer’de bir köydeki yamacın tepesinde evi olduğu bilgisine ulaşıldı. Köy sakinleri Özyağcılar’ın, uzun zamandır eve uğramadığını ve sadece bir, iki kez usta oyuncuyu gördüklerini belirtti.

28 SELÇUK YÖNTEM Oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem'in dünyaca ünlü tasarımcı Philippe Starck’ın imzasını taşıyan projeden ev satın aldığı iddia edildi.

29 Boğaz manzaralı 212 metrekarelik daireye 2 milyon dolar (Yaklaşık 9 milyon TL) ödeyen Yöntem'in, yeni evine birkaç ay içinde taşınacağı öne sürüldü.

30 ELÇİN SANGU Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 15 milyon lira değerinde, Boğaz manzaralı, 400 metrekarelik lüks bir ev satın aldı.



Elçin Sangu, kazancını lüks bir eve yatırdı. 32 yaşındaki oyuncu, Boğaz manzaralı 400 metrekarelik bir ev aldı. Sabah'ın haberine göre; Sangu, Ortaköy'deki bir siteden aldığı İtalyan tasarımcı imzası taşıyan ev için ,15 milyon lira ödedi. Fotoğraf: Arşiv

31 DEMET EVGAR Avlu dizisinin Deniz Demir'i Demet Evgar, aradığı evi Sariyer'de buldu. Sabah'ın haberine göre; Evgar, aylık 18 bin lira bir ev kiraladı.

32 MURAT YILDIRIM VE İMANE ELBANİ Kim Milyoner Olmak İster'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı. Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent’e taşındı.

Yıldırım, iki yıl önce evlendiği Faslı eşi Imane Elbani’yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı. Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Yıldırım, evine özel olarak sauna, buhar odası, spor salonu ve sinema odası yaptırdı.

33 ÇAĞATAY ULUSOY Şehrin karmaşasından bunalan Çağatay Ulusoy da kendini doğaya attı. Yakışıklı oyuncu Zekeriyaköy’den 16 bin TL’ye 4 katlı lüks bir villa kiraladı.



İstinye’de oturan 27 yaşındaki oyuncu, Hazal Kaya, Derya Tuna, Tan Sağtürk, Emel Sayın ve Özcan Deniz gibi ünlülerinde yaşam sürdüğü Zekeriyaköy’e taşındı.



Şehir kargaşasından uzaklaşıp doğayla iç içe olmak isteyen oyuncu, Cansit Villaları’ndan kendisine lüks bir villa kiraladı. Havuzlu 4 katlı olup 600 metre kare büyüklüğündeki ev için yakışıklı oyuncu, aylık 16 bin TL kira ödeyecek.



Ulusoy’un bu evi tercih etmesindeki nedenin de villanın önünde ormana bakan iki dönüm arazisinin olması…

34 BENSU SORAL Bensu Soral, 20 milyon TL’lik yalı baktığı haberleri hatırlatılınca “Öyle bir şey yok. Ev bakıyoruz ama denildiği gibi yalı değil. Bizim için apartmanda daire bile olur” dedi. İşte diğer ünlülerin yaşadıkları semtler...

35 KIVANÇ TATLITUĞ 19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, Ulus'taki bekar evine veda etmiş ve Demet Akbağ'ın Bebek Ayşe Sultan Korusu'ndaki evini kiralamıştı. Boğaz manzaralı evi, nikah öncesi, iki ay süren bir tadilatla zevklerine ve ihtiyaçlarına göre dayayıp döşeyen çift adres değiştirdi. Bülent Cankurt, ünlü çiftin Bebek'ten Kemerburgaz'a taşındığını yazdı. Buna göre; Tatlıtuğ çifti aradıkları evi Kemer Country'de buldu. Ünlü çift; iki köpeği, bir kedisi ve kuşlarıyla rahat yaşamak için orman içindeki Kütük Evler'den birini kiraladı.

36 SILA İstanbul Galata’da beğendiği iki oda bir salon eve sığamayan Sıla, yandaki daireyi de alıp, 4.5 milyon TL’yi gözden çıkardı!





Geçtiğimiz yaz turnede olduğu sırada Kadıköy’deki konutuna hırsız giren Sıla, taşınma kararı aldı. Bir süredir arayışlara devam eden şarkıcı, tercihini Galata’dan yana kullandı. Galata Kulesi manzaralı evleri inceleyen Sıla, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in de oturduğu bir apartmanda karar kıldı.



Arka cephesi denize bakan, iki oda ve bir salondan oluşan daire için ev sahibiyle anlaşan şarkıcı, eşyalarının buraya sığmaması üzerine, yandaki daireyi de aldı. Çözümü iki evi birleştirmekte bulan Sıla’nın toplam 4.5 milyon TL ödeyeceği iddia edildi. Şarkıcının iç mimarlarla görüşmeye başladığı da konuşuluyor.





37 ALİ SUNAL Nazlı Kurbanzade bir süre önce aile arasında nişanlanan ve evlilik hazırlığı yapan Ali Sunal kesenin ağzını açtı. Sunal düğün sonrası oturacakları Kadıköy Fenerbahçe'deki lüks daire için 5 milyon lira ödedi.

38 ÖZCAN DENİZ Sevgilisi Feyza Aktan ile evlilik hazırlığında olan İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz eşi ve bebeği ile yaşamak için paraya kıyıp Zekeriyaköy'deki bir projeden yan yana iki villa alıp birleştirdi.

39 Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Özcan Deniz, her biri 400 metrekare büyüklüğünde olan iki villayı toplamda 5 milyon lira ödedi.

40 ARDA TURAN Başakşehir'de top koşturan Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan’ın ailesiyle oturduğu Çubuklu’daki siteden üç katlı villa kiraladı. Aylık kirası 20 bin TL olan 3 katlı evin dekorasyon işlerini ise Aslıhan Doğan’a bıraktı. Geçtiğimiz günlerde mobilyacılar çarşısına giden çift, iki saat boyunca mağazaları gezerek eşya baktı. Ünlü futbolcu, sevgilisinin beğendiği koltuk ve yatak odası takımını satın aldı. Turan’ın komşuları arasında Şahan Gökbakar, Türkan Şoray, Mustafa Sandal, Engin Altan Düzyatan ve Mustafa Ceceli de var.

41 MURAT BOZ VE ASLI ENVER Son model aracına yaklaşık 1 milyon TL ödeyen Murat Boz, kazandığı parayı yatırıma dönüştürmeye devam ediyor. Önceki akşam Levent’te görüntülenen Boz’un aracının köşesinde yer alan ‘Levent Loft’ yazılı kapı giriş kartı dikkat çekti. Öğrenilen bilgiye göre Murat Boz, Levent Loft’tan yaklaşık değeri 4 milyon TL değerinde ev satın aldı. Boz, tek başına katıldığı bir galada sevgilisi Aslı Enver’in ‘İstanbullu Gelin’ setinde olduğu için kendisine eşlik edemeğini söyleyerek “Onu çok seviyorum. Dizi nedeniyle ayrı kalıyoruz. Evi otel gibi kullanıyor” demişti. Ünlü çift, geçtiğimiz yaz yaşadıkları kısa ayrılık sonrası da Yeniköy’de oturdukları villadan taşınmıştı.

42 BENGÜ Bengü sevgilisi Selim Selimoğlu ile oturduğu Beykoz-Acarkent’teki villasının kapısını Hello Fashion Homes dergisine açtı. Havuzlu, bahçeli villanın dekorasyonu için İç Mimar Engin Özmen ile çalışan Bengü, “Villayı görür görmez ‘İşte hayalimdeki ev’ dedim. En çok vakit geçirdiğim yer sıcak, ferah, romantizm kokulu yatak odam" dedi.

43 38 yaşındaki Bengü, "Duvarları değerli tablolarla doldurdum. Sanatı seviyorum. Selim de dekorasyon konusundaki tarzımı beğeniyor” ifadelerini kullandı.

44 OĞULCAN ENGİN Kısa bir süre önce oyuncu Bestemsu Özdemir ile adı aşk dedikodularına karışan, Oğulcan Engin'in, Şişli-Esentepe'de bulunan lüks bir rezidanstan, loft daire aldığı ortaya çıktı. Yeni evine taşınan Oğulcan'ın yuvası 2+1 ve yaklaşık 250 metrekare...





45 ENGİN ALTAN DÜZYATAN Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nde oturan Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar ile komşu olmaları hakkında konuştu: Şahan ile komşuluğumuz Yeşilçam filmlerindeki gibi. Sağ olsun Şahan ile çocukluğumdaki komşuluk ilişkilerimi hatırlıyorum. Komşum geçenlerde kendi elleriyle yaptığı çok güzel çöreklerden getirdi. Ben de 60'a yakın balık yakalamıştım, tabağı boş göndermeyip tuttuğum balıklardan koydum. 38 yaşındaki oyuncunun komşuluk sözleri, ünlülerin oturduğu semtleri akıllara getirdi. İşte sizin de komşu olabileceğiniz ünlülerin semtleri...

46 MELİSA ASLI PAMUK ETİLER

47 FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturuyordu. Bu ev Fahriye Evcen'e aitti. Çift, Beykoz Acarkent'ten 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı.



İkili aylık 15 bin TL ödeyecekleri lüks villa için mobilya siparişlerini de verdi.



Evcen'in yakın çevresine, Burak beğendiğim evi sürpriz yaparak kiraladı" dediği öne sürüldü.

48 AJDA PEKKAN ARNAVUTKÖY

49 BEYAZIT ÖZTÜRK BEBEK- AYAZAĞA



Beyazıt Öztürk, Bebek’teki evinden taşındı. Gürültüden ve trafikten bunalan şovmen, Ayazağa’da ormanla çevrili bir alan içinde yer alan projeden 2.5 milyon TL’ye ev aldı.

İki yıl önce yurt dışına kaçan Can Ateş’in Bebek’teki evini satın alan Beyazıt Öztürk, şehir hayatı ve trafikten sıkıldı. Gözlerden uzak olmak isteyen şovmenin bir süre önce Ayazağa’da etrafı ormanla çevrili alan içinde bulunan bir projeden daire satın aldığı öğrenildi.

Magazin basını ve ünlü simaların buluşma noktası olan Bebek’in keşmekeşinden sıkıldığı için böyle bir karar aldığı konuşulan şovmen, bir süre önce yeni evine taşındı. Doğayla iç içe ve gözlerden uzak bir hayat sürmek isteyen Öztürk’ün eve 2.5 milyon TL ödediği iddia edildi.

50 AYŞE ÖZYILMAZEL NİŞANTAŞI

51 CANER ERKİN-ŞÜKRAN OVALI BAĞDAT CADDESİ Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti, yeni evlerini Anadolu Yakası'ndan seçti. Çift Baltalimanı'ndaki evlerinde uyurken, hırsızın kapıyı zorlaması üzerine yeni bir ev arayışına girmişti.



Sabah'ın haberine göre;daha güvenli bir ev için Beşiktaşlı futbolcu Erkin, Bağdat Caddesi'nin tek lüks rezidansında bir penthouse kiraladı.



Lüks sitesinin 44'üncü katındaki penthouse'lardan birini kiralayan Caner Erkin, yeni yuvaları için aylık yaklaşık 12 bin dolar (yaklaşık 45 bin TL) kira ödeyecek.

52 ZERRİN TEKİNDOR ULUS

53 EZGİ MOLA NİŞANTAŞI

54 KENAN İMİZALIOĞLU - SİNEM KOBAL EMİRGAN

55 BURCU ESMERSOY EMİRGAN

56 AYŞEGÜL ALDİNÇ CİHANGİR

57 BERNA LAÇİN KANDİLLİ

58 BEGÜM BİRGÖREN BEBEK

59 DİLEK HANİF RUMELİHİSARI

60 ŞENAY GÜRLER KANLICA

61 EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KURTKÖY

62 ZUHAL OLCAY ALTUNİZADE

63 ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE NESLİHAN ALKOÇLAR Engin Altan Düzyatan, eşi Neslihan Alkoçlar ve oğlu Emir ile aylık 15 bin TL ödedikleri Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nden villa satın aldı. Ünlü oyuncu eve 2,5 milyon dolar ödedi.

64 RÜŞTÜ REÇBER Eski futbolcu Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Beykoz’dan 10 milyon TL’ye aldıkları havuzlu, bahçeli, 4 katlı villalarına taşındı.



Evinin dekorasyonuyla kendisi ilgilenen Işıl Reçber, yeni dekorasyon da yaptırdı. Rüştü Reçber eşinin evde her istediği değişikliği yaptırdı, lüks eşyalar için de kesenin ağzını açtı.

65 Ev için 800 bin TL harcayan Işıl Reçber'in birkaç gün önce de Zorlu’daki ünlü bir mağazadan aldığı yemek takımına 30 bin TL ödediği iddia edildi.

66 GÖKÇE BAHADIR Gökçe Bahadır, dizi ve reklam filmlerinden kazandıklarını gayrimenkule yatırdı. 35 yaşındaki oyuncu, Suadiye’de deniz manzaralı 4+1 bir ev satın aldı.

67 DİDEM SOYDAN Uzun süredir Amerika'da yaşayan model Didem Soydan, bir süre önce Can Bonomo'‫dan ayrılmıştı. Fotoğrafçı Erdi Erdoğan ile yeni sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açan Soydan, İstanbul Cihangir'de yeni bir eve çıktı. Soydan'ın yeni evinde sevgilisiyle birlikte yaşayacağı öne sürüldü.

68 GÜLŞEN Oğulları Azur Benan’ı kucaklarına alan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, Rumelihisarı’na taşındı. Üç katlı bir villa tercih eden ailenin, aylık 13 bin euro (yaklaşık 60 bin lira) kira ödeyeceği iddia edildi. Çift yakın çevresine büyüyen aileleri için daha rahat edecekleri bir eve taşınmayı tercih ettiklerini söyledi. İlk kez annelik heyecanı yaşayan Gülşen'i, doğum yaptığı hastanede dostları yalnız bırakmamıştı. Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali, Funda Arar ve Demet Şener’in ziyaretiyle mutlu olan şarkıcı ve bebeğine birçok hediye verilmişti.

69 TARKAN Tarkan geçtiğimiz ay evlendiği Pınar Dilek’le Kemerburgaz’da satın aldığı daireye yerleşti. Milliyet'in haberine göre; Megastar'ın Köln’deki düğünden önce satın aldığı dairenin mobilyaları ise Pınar Dilek seçti. Tarabya’daki villasının yanı sıra Riva’da çiftliği olduğu bilinen Megastar, Selenium Country’den 1 milyon dolara lüks bir daire aldı.

70 AYŞE TOLGA ÇEKMEKÖY

71 HALE SOYGAZİ AYASPAŞA

72 AYÇA VARLIER GÖKSU

73 ARDA TURAN İspanya’nın Barcelona takımında oynayan Arda Turan, Bahçeköy Saklı Koru Evleri’nde bir villa satın aldı. Daha önce aynı sitede oturan Ajda Pekkan, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül ve Beyazıt Öztürk evlerini satışa çıkarmıştı.



Sitedeki evlerin ortalama fiyatı 5.5 milyon dolar (15 milyon 500 bin TL)

74 NEBAHAT ÇEHRE ETİLER

75 ŞEYDA COŞKUN KURUÇEŞME

76 FERHAT GÖÇER Ferhat Göçer, yatırım amacıyla Etiler’de 2 milyon dolar (yaklaşık 7,5 milyon TL) değerinde müstakil bir ev satın aldı.