Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın bebekleri Kuzey ilk kez görüntülendi

Çiçeği burnunda baba Özcan Deniz, tatil sezonunu ailesiyle birlikte Göcek'te açtı. Deniz ve Feyza Aktan ilk kez Kuzey Bebek ile görüntülendi.
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Üç ay önce evlenen Özcan Deniz ve 1 buçuk ay önce oğulları Kuzey'i dünyaya getiren eşi Feyza Aktan Göcek'te çarşı turuna çıktı.
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Çift, bebek arabasına yatırdıkları minik bebekleriyle beraber uzun bir yürüyüş yaptı.
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Deniz ve Aktan, bir ara yol üstündeki dondurmacıya uğrayıp dondurma aldı. O tur sırasında Kuzey bebek de ilk kez objektiflere yansıdı.
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Çiftin 1.5 aylık oğulları herkesin ilgi odağı oldu.
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Bebeğinin gazını çıkartan, eşine yardımcı olan Özcan Deniz’i görenler tebrik yağmuruna tuttu.
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Kuzey bebek, Özcan Deniz'e benzetildi. Karı-koca daha sonra Kaş’a geçecek.