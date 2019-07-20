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Özcan Deniz ve Feyza Altun birlikte tatilde

Geçen ay boşanan ve önceki gün Bodrum'da el ele görüntülenmesiyle şaşırtan Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey ile birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı.

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    Geçtiğimiz ay boşanan Özcan Deniz (46) ile Feyza Aktan (26), Bodrum’da el ele görüntülenmişti.

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    Posta'nın haberine göre, etraftakilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yürüyüş yaparken objektife takılan çiftin Yalıkavak’ta bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı.

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    Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın, oğulları Kuzey ile birlikte havuz başındaki keyifli halleri dikkat çekti.

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    Deniz, özel güvenlik önlemleri almasına rağmen yine de objektiflerden kaçamadı.

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    Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu
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    15 ay aylık evlilikleri Çağlayan Adliye'sinde tek celsede bitmişti.
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    Mahkeme, çiftin çocukları Kuzey için ortak velayet kararı almıştı.
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