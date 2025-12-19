Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı
19.12.2025 10:29
NTV - Haber Merkezi
Şarkıcı Özcan Deniz ile mutlu bir evliliği olan Samar Dadgar, YouTube programında ünlü ismin kendisine nasıl evlilik teklif ettiğini anlattı.
Uzun süredir ailesiyle yaşadığı sıkıntılarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın boşandıktan sonra aradığı aşkı Samar Dadgar'da buldu. Ünlü şarkıcı, İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile 2023 yılında dünyaevine girdi.
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Samar Dadgar, yeni başlayacak olan YouTube programında Özcan Deniz'den nasıl evlilik teklifi aldığını açıkladı.
"O KADAR BOZULDUM Kİ..."
Programda konuğu Nursena Yılmaz'ın "Nasıl evlilik teklifi aldın?" sorusuna yanıt veren 31 yaşındaki Dadgar, şu ifadeleri kullandı:
"Özcan'la bir düğüne gittik. Gelin çiçeğini elime verdi, "Hadi hayırlı uğurlu olsun, Allah bir yastıkta kocatsın" dedi. O kadar bozuldum ve sinirlendim ki..."
ŞARKILARINI DA AÇIKLADI
Sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiklerini ve sahnede olan Özcan Deniz'i çektiğini söyleyen Dadgar, "Konserde -bizim şarkımızı- Gökhan Kırdar'ın Yerine Sevemem' şarkısını söylerken elinde kutuyla yanıma geldi. Açtı tek taş vardı içinde" dedi.
"SÖYLEMİŞ AMA BEN DUYMADIM"
"Nasıl sinirlendim, çünkü beklentim 'Benimle evlenir misin?' diye sormasıydı" diyen ünlü isim, "Uzunca konuştu, aslında onu söylemiş ama ben duymuyorum. Yüzüğe bakıp 'Tektaş... yeni yıl hediyesi' falan diye söylenirken eğilip ayakkabımın bağcığını bağladım ve 'Hadi gidelim' dedim" ifadelerini kullandı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Özcan Deniz, her fırsatta tek ailesinin Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu vurguluyor.