Özdemir Erdoğan, Zeki Müren açıklamaları nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi

"BUNU SÖYLEYENLER 'MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR YARGILANMASIN' DİYENLERLE AYNI KİŞİLER"

"Son olarak da 'Zeki Müren'e eleştirilerinden dolayı yargılanmalı' diyenler var. Bunu söyleyenler daha bir süre önce 'Müjdat Gezen ve Metin Akpınar yargılanmasın' diyenlerle aynı kişiler. Ne ilginç değil mi? Sanatçıya göre yargı dağıtıyorlar, düşünce olarak bana yakınsan ne dersen de, yargılanma ama bana uzaksan yargılan. İkiyüzlülükten başka bir şey değil bu tavırları. Bunların kamuoyunda hiçbir itibarı yok. Bana cevap veremedikleri için ancak küfür ediyorlar. Çünkü tabularına dokunduğum için çaresizce çırpınıyorlar."