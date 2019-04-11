Özel ada satın alan milyarder ampul çalarken yakalandı

Polis kayıtlarına göre 59 yaşındaki Lippi, 300 dolar değerinde, içinde kahve makinesi, sekiz adet ampul ve nevresim takımı olan ev eşyası çalarken yakalandı. Florida polisi Lippi’nin 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında bazı eşyaları iade ettiğini ya da daha ucuzlarıyla değiştirdiğini tespit etti. Ancak iade edilen kutuların içinde başka eşyaların bulunduğu ortaya çıktı. Örneğin bir kahve makinesi kutusundan bir basketbol topu çıktığı görüldü.