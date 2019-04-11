Özel ada satın alan milyarder ampul çalarken yakalandı
ntv.com.tr
ABD’nin Florida eyaletinde 8 milyon dolara özel ada satın alan Andrew Lippi, bir mağazadan içinde ampullerin de olduğu ev gereçleri çalarken yakalandı.
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ABD’nin Florida eyaletinde bir kişi, ev eşyası ve gereçleri satan bir mağazada hırsızlık yapan birini tutukladı. Bu kişinin 8 milyon dolarlık özel ada satın alan emlak zengini Andrew Lippi olduğu ortaya çıktı.
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Polis kayıtlarına göre 59 yaşındaki Lippi, 300 dolar değerinde, içinde kahve makinesi, sekiz adet ampul ve nevresim takımı olan ev eşyası çalarken yakalandı. Florida polisi Lippi’nin 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında bazı eşyaları iade ettiğini ya da daha ucuzlarıyla değiştirdiğini tespit etti. Ancak iade edilen kutuların içinde başka eşyaların bulunduğu ortaya çıktı. Örneğin bir kahve makinesi kutusundan bir basketbol topu çıktığı görüldü.
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Led ampulleri de iade eden Lippi, polis sorgusunda, ampulleri iade ettiğini, çünkü onlar için çok para ödediğini ve nasıl değiştirildiklerini bilmediğini söyledi.
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Lippi, hırsızlık suçlamasını reddederek, olayı “ticari bir anlaşmazlık” olarak nitelendirdi.
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Hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan Lippi, bir sonraki duruşmaya kadar serbest bırakıldı. Lippi, 18 Nisan’da mahkemeye çıkacak.
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Lippi, geçen hafta, 4,9 dönümlük Thompson Adası’nı, 70 yıllık sahibi Edward B. Knight’tan 8 milyon dolar karşılığında satın almasıyla gündeme gelmişti.
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7Lippi, Florida’daki Key West bölgesinde bulunan ada ile birlikte 12 yatak odalı malikaneye de sahip oldu.
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8Malikane, günlük kiralama sitesinde geceliği 1800 dolara kiraya veriliyordu.