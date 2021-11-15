Özel antrenörü Jennifer Lopez'in fitness programını anlattı

Haberler 15.11.2021 - 08:41
Jennifer Lopez’in antrenörü David Kirsch, 10 Kasım’da Vogue’a verdiği röportajda 52 yaşındaki şarkıcının fitness planından bahsederken yakaladıkları başarılı antrenör- öğrenci/müşteri ilişkisine değindi.
Kirsch, her öğrencinin/müşterinin bireysel fiziksel, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarının sezgisel olarak anlaşılması gerektiğinden bahsetti. Özel antrenör J.Lo’nun durumuna göre çok, çok yoğun bir egzersiz planı oluşturduğunu söyledi.
Kirsch “Jennifer ve ben geniş bir duruşla yürüyüş ve çömelme gibi yoğun hareketler yapıyoruz. İç uyluklarınız ve poponuz için harika bir plan. Antrenmanlarına biraz kardiyo, pliometrik, tam vücut ve alt vücudu karıştırıyoruz. Çok, çok yoğun ve bunu çok ciddiye alıyor. Bu da benim gibi biri için heyecan verici” dedi.
Lopez’in uyumlu ve hevesli olduğunu söyleyen Kirsch “Ona 'Bunu yapacağız’ diyorsunuz ve o ‘Harika’ diyor. Antrenmanları hızlı tempolu. Çok odaklanmış ve enerjisi yüksek geçiyor” diye konuştu.
Eğitmen, her insanın vücudunun farklı olduğunu ve yaşam tarzı, stres, diyet ve hatta çevremizdeki insanlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin rejimler söz konusu olduğunda devreye girdiğine dikkat çekti.