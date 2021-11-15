Özel antrenörü Jennifer Lopez'in fitness programını anlattı

Özel antrenör David Kirsch, birlikte çalıştığı Jennifer Lopez'in yoğun ve yüksek enerjili fitness programını anlattı. Kirsch her insanın vücudunun farklı olduğunu bu nedenle kişiye göre program düzenlemenin önemli olduğunu açıkladı.

Haberler 15.11.2021 - 08:41

Özel antrenörü Jennifer Lopez'in fitness programını anlattı - 1

Jennifer Lopez’in antrenörü David Kirsch, 10 Kasım’da Vogue’a verdiği röportajda 52 yaşındaki şarkıcının fitness planından bahsederken yakaladıkları başarılı antrenör- öğrenci/müşteri ilişkisine değindi.

Özel antrenörü Jennifer Lopez'in fitness programını anlattı - 2

Kirsch, her öğrencinin/müşterinin bireysel fiziksel, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarının sezgisel olarak anlaşılması gerektiğinden bahsetti. Özel antrenör J.Lo’nun durumuna göre çok, çok yoğun bir egzersiz planı oluşturduğunu söyledi.

Özel antrenörü Jennifer Lopez'in fitness programını anlattı - 3

Kirsch “Jennifer ve ben geniş bir duruşla yürüyüş ve çömelme gibi yoğun hareketler yapıyoruz. İç uyluklarınız ve poponuz için harika bir plan. Antrenmanlarına biraz kardiyo, pliometrik, tam vücut ve alt vücudu karıştırıyoruz. Çok, çok yoğun ve bunu çok ciddiye alıyor. Bu da benim gibi biri için heyecan verici” dedi.

Özel antrenörü Jennifer Lopez'in fitness programını anlattı - 4

Lopez’in uyumlu ve hevesli olduğunu söyleyen Kirsch “Ona 'Bunu yapacağız’ diyorsunuz ve o ‘Harika’ diyor. Antrenmanları hızlı tempolu. Çok odaklanmış ve enerjisi yüksek geçiyor” diye konuştu.

Özel antrenörü Jennifer Lopez'in fitness programını anlattı - 5

Eğitmen, her insanın vücudunun farklı olduğunu ve yaşam tarzı, stres, diyet ve hatta çevremizdeki insanlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin rejimler söz konusu olduğunda devreye girdiğine dikkat çekti.

Özel antrenörü Jennifer Lopez'in fitness programını anlattı - 6

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