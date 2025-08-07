Özel dedektif açıkladı: En az bilinen aldatma belirtisi buymuş

Özel dedektif Cassie, TikTok'taki @venusinvestigations hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir aldatma belirtisini açıkladı.

Uzman isim, ses getiren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Telefon saklama, kişisel bakıma aşırı özen gösterme, iş yerinde geç saatlere kadar kalma gibi klasik belirtileri hepimiz biliyoruz. Ancak insanların dikkatinden kaçan bir işaret var: Aniden ortaya çıkan yeni bir hobi tutkusu''

Cassie, ''Partnerinizin daha önce hiç ilgi duymadığı bir hobiye merak sarması, şüpheli bir durumdur. Böyle yaparak, söz konusu hobiye ilgi duyan başka biriyle yakınlaşmaya çalışıyor olabilir'' dedi.

Ancak Cassie, bu tür değişikliklerin tamamının, ihanet anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Cassie'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Bir kullanıcı, “Eski sevgilim bir gün eve asla hoşlanmadığı bir müzik grubunun CD'si ile gelmişti. O zaman bir şey anlamamıştım ama taşlar sonradan yerine oturdu'' dedi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Mirror'da yer alan habere göre, partnerinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız, öncelikle duygusal olarak kendinizi dengelemeniz, güvendiğiniz kişilerle konuşmanız ve bir terapiste başvurmanız gerekiyor.

Eğer aldatma gerçekleştiyse, partnerinize neden böyle bir şey yaptığını sormak, sağlıklı bir kapanış yapmanıza yardımcı olabilir. Ancak uzmanlar, bu cevabın, iyileşme sürecine her zaman katkı sağlamadığının altını çiziyor.

En önemlisi ise duygularınızı bastırmadan yaşamanız ve ilişkiye devam etmek isteyip istemediğinize zaman içinde karar vermeniz.

