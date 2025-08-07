Özel dedektif açıkladı: En az bilinen aldatma belirtisi buymuş
Özel dedektif Cassie, TikTok'taki @venusinvestigations hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir aldatma belirtisini açıkladı.
Uzman isim, ses getiren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Telefon saklama, kişisel bakıma aşırı özen gösterme, iş yerinde geç saatlere kadar kalma gibi klasik belirtileri hepimiz biliyoruz. Ancak insanların dikkatinden kaçan bir işaret var: Aniden ortaya çıkan yeni bir hobi tutkusu''