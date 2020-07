Özer Arkun'un sevgilisinden darp iddiası (Rubato Grubu’nun solisti)

Rubato Grubu’nun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlıkları yaptığı kız arkadaşı B.Y.’yi darp ettiği öne sürüldü. B.Y., avukatı Fatih Uzun aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Arkun hakkında şikayetçi oldu.

“Olaydan kimseye bahsetmemem şartıyla beni hastaneye götürebileceğini söyledi. Aksi takdirde kötü ve ağır şeyler olacağını söyleyerek tehdit etti” diyen B.Y., “Ben kabul edince beni hastaneye götürdü. Korkmuş olduğumdan hastane çalışanlarına merdivenden düştüğümü söyledim. Hastane çıkışı Özer'in eczaneye girdiği sırada kendi videomu çektim, eve geldiğimizde de Özer'in evde benim kanlarımı temizlediği anın çok kısa bir videosunu çektim. Kendisine ablamın yanına gitmek istediğimi söylediğimde defalarca gelip özür dileyip gitmeme engel oldu. Şikayet edersem bana zarar vereceğini söyleyerek tehditlerde bulunarak beni sindirdi. Yaşadığımız zorlu süreç sonrası ailemin desteğiyle şikayetçi olmaya karar verdim” diye konuştu.

Arkun'un avuatı Faruk Çelik tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Konuya dair şaşkınlığımız sonsuzdur, ancak B.Y. tarafından verilen ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Evliliğe doğru giden bir ilişkinin son dönemlerinde ikili fikren ve ruhen anlaşamamaları nedeniyle ayrılık kararı almıştır. Yeniden birlikte olmaları konusunda B.Y. tarafından uzun süredir baskı gören Özer Arkun’a yine B.Y. barışma gerçekleşmezse söz konusu şiddet suçlamasıyla kendisine iftira atacağını, halk nezdinde rezil edeceğini açıkça belirtmiştir. B.Y.'in evin içinde geçirdiği kaza sonucu yaralanmasına rağmen bu kazayı ilişkisi bittikten ve üstünden aylar geçtikten sonra adeta şiddete uğramış, eski sevgilisi tarafından darp edilmiş gibi lanse etmesi, söz konusu kaza sonrası evde, özel alanda çektiği videoları yayınlamak için bekletmesi art niyetlidir. Toplumumuzda özellikle bu dönemde “kadına karşı şiddet” haberleri bu kadar gündemdeyken bu konunun bu şekilde lanse edilmesinde de ne yazık ki fırsat arayışı söz konusudur. Özer Arkun konu ile ilgili son derece üzgün ve şaşkındır. Otuz yıllık müzik kariyeri ile tanınan usta bir müzisyen olan Arkun’un yargısız infaza maruz kalmaması için gerekli tüm belgeler yargıya sunulacaktır. Konunun hassasiyeti nedeniyle süreci ve yargının vereceği kararı hep birlikte izleyeceğiz."