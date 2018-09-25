Özge Borak: Duraklama dönemindeyim

1 Ailesinin Devlet Opera ve Balesi’nde sanatçı olduğunu belirten Özge Borak, Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'a konuştu. Şu sıralar Rock Müzikaller ile sahnede olan Borak, çocukken balerinliğin hayalini kurduğunu dile getirerek, “Ama iyi ki olmamışım... Hem dans edebildiğim hem de şarkı söyleyip, oyunculuk yapabildiğim bir mesleğim var” dedi.

2 Projeye nasıl dahil oldunuz?



- Nurcan Karaca’yla bu işe adım attık. Erdem’le (Yener) bir düetim ve solom var. Ayrıca Ayça (Varlıer) ile bir düetimiz oldu. ‘Grease Müzikali’nden Erdem’le, ‘Rent Müzikali’nden bir parça da Ayça’yla seslendirdik. ‘One Night Only’ diye bir parça okudum. Çocuk istismarına parmak basan bir şarkı... Seyircinin böyle bir kadroyla çok eğlendiğine inanıyorum.

3 Çocukken şarkıcı olmayı düşündünüz mü hiç?



- Hiç düşünmedim ama müzikaller ve oyunculuk hep aklımdaydı. Ailemden dolayı balerin olmayı çok istedim... Hepsi Devlet Opera ve Balesi’nde... Ama ‘İyi ki olmamışım’ diyorum çünkü hem dans edebildiğim hem de şarkı söyleyip, oyunculuk yapabildiğim bir mesleğim var. Allah sağlık verdikçe, bu işi sonuna kadar götüreceğim.

4 Son dönemde serbest dalışa başladınız. Nasıl gidiyor?



- 10 yıldır tüplü dalış yapıyorum, bu sene serbest dalışa da merak sardım. Denizle alakalı her şey ilgimi çekiyor.