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Özge Borak iş adamının 1 milyon dolarlık teklifine: Biz onun dizisini çektik

Kendisini iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Özge Borak'ın Instagram hesabına "Seninle 1 gece 1 milyon dolar..." şeklinde mesaj attı. Borak bu mesajı sosyal medyadan yayınlayarak, "Bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik" ifadelerini kullandı.

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    Özge Borak

    Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak, Instagram hesabından gelen bir mesajı sosyal medyadan yayınladı.

    ÖZGE BORAK GECEYE DAMGA VURDU (TIKLA İZLE)

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    "PARAYI HEMEN YATIRAYIM"

    Özge Borak
    Kendisini Azeri iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Borak'a "Moskova'da yaşıyorum. Seninle 1 gece 1 milyon dolar... Hesabını söyle, parayı hemen yatırayım" şeklinde mesaj attı.
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    MESAJI SAYFASINDA PAYLAŞTI

    Özge Borak
    36 yaşındaki Borak bu mesajı sayfasına taşıyarak şu sözleri dile getirdi: "Çok fazla takipçi mesajı paylaşmam genellikle. Ya çok komikse ya ilginçse paylaşırım. Kadın, erkek fark etmez, herkese olmasa da bazılarına cevap vermeye çalışıyorum, bilen bilir."
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    "BİZ ONUN DİZİSİNİ ÇEKTİK"

    Özge Borak
    Borak Binbir Gece dizisinde yaşanan sahneye gönderme yaparak, "Ayrıca sevgi mesajları da çok oluyor, sağolun. Bence geneli dozunda ve saygısızlık içermiyor. Ama bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik" dedi.
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    "EN BÜYÜK HATADIR"

    Özge Borak
    Borak Azeri hayranlarından gelen mesajlar üzerine ikinci bir açıklama yaptı. Borak, "Olayın sizlerle alakası yok. Sırf 'Ben Azeriyim' dedi diye bütün Azeriler adına genelleme yapmak en büyük hatadır" dedi.
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    EVLİLİKLERİ

    Özge Borak

    Öte yandan 2006 yılında Bülent Şakrak ile evlenen Borak, 2010 yılında boşanmıştı. Borak bu ayrılığın ardından ise meslektaşı Ata Demirer ile 2012 yılında dünyaevine girmiş iki yıllık birlikteliğin ardından bu evliliğini de noktalamıştı.

    ÖZGE BORAK GECEYE DAMGA VURDU (TIKLA İZLE)

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