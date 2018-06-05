Özge Borak iş adamının 1 milyon dolarlık teklifine: Biz onun dizisini çektik

1 Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak, Instagram hesabından gelen bir mesajı sosyal medyadan yayınladı. ÖZGE BORAK GECEYE DAMGA VURDU (TIKLA İZLE)

2 "PARAYI HEMEN YATIRAYIM" Kendisini Azeri iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Borak 'a "Moskova'da yaşıyorum. Seninle 1 gece 1 milyon dolar... Hesabını söyle, parayı hemen yatırayım" şeklinde mesaj attı.

3 MESAJI SAYFASINDA PAYLAŞTI 36 yaşındaki Borak bu mesajı sayfasına taşıyarak şu sözleri dile getirdi: "Çok fazla takipçi mesajı paylaşmam genellikle. Ya çok komikse ya ilginçse paylaşırım. Kadın, erkek fark etmez, herkese olmasa da bazılarına cevap vermeye çalışıyorum, bilen bilir."

4 "BİZ ONUN DİZİSİNİ ÇEKTİK" Borak Binbir Gece dizisinde yaşanan sahneye gönderme yaparak, "Ayrıca sevgi mesajları da çok oluyor, sağolun. Bence geneli dozunda ve saygısızlık içermiyor. Ama bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik" dedi.

5 "EN BÜYÜK HATADIR" Borak Azeri hayranlarından gelen mesajlar üzerine ikinci bir açıklama yaptı. Borak, "Olayın sizlerle alakası yok. Sırf 'Ben Azeriyim' dedi diye bütün Azeriler adına genelleme yapmak en büyük hatadır" dedi.