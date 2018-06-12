Özge Özpirinçci: Güzel çekin

Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk’le tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Denize gireceği sırada gazetecileri fark eden Özpirinçci, “Güzel çekin” diyerek espri yaptı.
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Özge Özpirinçci
, başrolünde yer aldığı dizi sezon finali yapar yapmaz sevgilisi Burak Yamantürk’le tatile çıktı.
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Ünlü çift önceki gün Bodrum Bitez’de bulunan Sarnıç Beach’te objektiflere takıldı.
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Özpirinçci denize girdiği sırada sevgilisi ise şezlongda dinlenmeyi tercih etti.
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Denize gireceği sırada gazetecileri fark eden güzel oyuncu, "Denize giriyorum, güzel çekin" diyerek gazetecilere takıldı.
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İskeleden atlayan oyuncu, suyun içinde selam vermeyi de ihmal etmedi. İşte 32 yaşındaki oyuncunun deniz keyfinden kareler...
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