Özgü Namal Türkiye cevabı için ilk kez konuştu: Herkesin yapması gerekeni yaptım
21.02.2026 14:23
NTV - Haber Merkezi
Özgü Namal, Berlin Film Festivali'ndeki söyleşide "Türkiye sorusuna" verdiği yanıtla gündem olmuştu. Yurda dönen ünlü isim, takdir edilmesiyle ilgili konuştu.
İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar" filminde Tansu Biçer ile başrolleri paylaşan Özgü Namal, rol aldığı film kapsamında 76'ncı Berlin Festivali'ne katıldı. Çekimleri Berlin ve Hamburg'ta yapılan filmdeki performansıyla "en iyi oyuncu performansı" dalında Gümüş Ayı ödülüne aday gösterilen Namal, festival kapsamında gerçekleşen söyleşiye damga vurdu.
Berlin'deki söyleşide kendisine yöneltilen "Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu ilk olarak soruyu düzeltti.
"BU TÜRKİYE'DE ÇEKİLEMEYEN BİR İŞ DEĞİL, TERCİH"
"Bu Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil" diyen Namal, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden.”
PERFORMANSIYLA İLGİLİ DE KONUŞTU
Ardından performansıyla ilgili de konuşan Özgü Namal, "Performansta bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ama tabii İlker’in Almanya’ya, buradaki enerjiye, sinerjiye, çok hakim olması kameranın önüne yansımıştır. Bizim de Türk enerjisini getirmiş olmamız, katmanların birleşmesi böyle bir şey, bence ondan dolayı ortaya olağanüstü bir sinerji ve güzellik çıktı" ifadelerini kullandı.
"OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ CEVAP VERDİM"
Özgü Namal'ın bu yanıtı, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişiden övgüler toplayan ünlü oyuncu, Türkiye'ye döndü. İstanbul'a iner inmez havaalanında görüntülenen Namal, festivaldeki açıklamasının sorulması üzerine şu sözleri söyledi:
“Gerçekten neler olmuş öyle! Ben orada değildim sanki, gazetelerden öğrendim ben de. Çok nazik bir şekilde, olması gerektiği gibi cevap verdim. Herkesin yapması gerekeni yaptım.”
Çok tebrik aldığını ve şaşırdığını belirten ünlü isim, "Abartılacak bir yanı yoktu. Henüz yarışıyoruz, tebrik etmek için çok erken. Filmi izlediklerinde tebrik edebilirler" ifadelerini kullandı.
DEMET AKALIN'DAN TAM DESTEK
Öte yandan şarkıcı Demet Akalın da Özgü Namal'ı tebrik etmiş ve "Bayılıyorum ülkesini harcatmayan insanlara" demişti. Namal'ın havaalanına röportajına da kayıtsız kalamayan Akalın "Seni gördüğüm yerde kahraman diye bağırırsam şaşırma" sözleriyle destek verdi.
Berlin Film Festivali'nde prömiyer yapan "Sarı Zarflar" filmi, oynadıkları oyunun galasının ardından siyasi baskılar nedeniyle işlerini kaybeden ve evlilikleri sınanan sanatçı bir çiftin hikayesini konu alıyor.