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Özgü Namal'ın köy hayatı (Hanımın Çiftliği)

Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde ilk kez görüntülendi.

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    Özgü Namal, nefes terapisti sevgilisi Serdar Oral, çocukları Nefes ve Elem Su’yla yaşadığı Köyceğiz’de yıllar sonra görüntülendi.
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    Çift, önceki gün, sabahın erken saatlerinde alışveriş için dışarı çıktı.
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    2009 yılında yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisinde başrolde oynayan Namal'ın 1,5 yaşındaki Elem Su, ilk kez görüntülendi.

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    Küçük bebek, bakıcısı eşliğinde villanın etrafında bisikletle dolaştı.
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    Namal, alışveriş dönüşü eve girerken Oral ise yeni aldıkları yedi dönümlük araziye döşenen kanalizasyon ve su tesisatını inceledi.
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    Çiftlik evini 10 yıllığına kiralayan Serdar Oral’ın, 7 dönümlük araziyi de 1.4 milyon liraya satın aldığı öğrenildi.
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    Doğaşya iç içe yaşayan çiftin tavuk besledikleri de görüldü.
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    Özgü Namal ve Serdar Oral'ın evlerinin etrafında ise kamp yapan insanların olması dikkat çekti.

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    Oyuncu Özgü Namal nefes terapisti Serdar Oral ile 2013’te aşk yaşamaya başlamıştı, çocukları Nefes’i, Nisan 2015’te, Elem Su’yu Aralık 2016’da dünyaya getirmiş ve çocuklarını doğa ile iç içe büyütmek için İstanbul Zekeriyaköy’e taşınmıştı.
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