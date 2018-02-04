Özgün: Ayakkabıyla alakalı ciddi hastalığım var (Ünlülerin takıntı ve korkuları)

1 ÖZGÜN Şimdi Burada Olsan, İstiklal, Sadece Arkadaşız ve son olarak Aşık gibi şarkılarıyla müzik listelerine damga vuran şarkıcı Özgün, Hadi Be'ye konuştu. “Alışverişte zaafın giyim mi, market mi?” sorusuna ünlü şarkıcı, "Giyim. Ayakkabıyla alakalı ciddi hastalığım var. Duramıyorum, sürekli ayakkabı alıyorum. 2 yıllık, 3 yıllık ayakkabılarımı göstereyim toz yoktur üstünde. Altları bile temizdir ayakkabılarımın. Marketten aldığım şeyler bellidir; yulaf, süt, yumurta ve hindi" yanıtını verdi.

2 HAZAL KAYA Bizim Hikaye dizisiyle ekranlarda boy gösteren Hazal Kaya bir dergiye verdiği röportajda batıl inançları olduğunu itiraf etti. 28 yaşındaki oyuncu sirkeyle yıkandığını hatta köpekleri de sirke ile yıkayıp, evi sirke ile sildiğiniz söyledi. Bu şekilde nazardan korunduğunu hisseden oyuncu, gücüne inandığı adaçayını yaktığını ve içtiğini açıkladı.

3 ASENA TUĞAL VE ŞAHİN IRMAK Geçtiğimiz günlerde evlenen oyuncu çift Asena Tuğal ve Şahin Irmak, Etiler-Akmerkez’deydi.



Evlilikten sonra hayatlarında bir şeyin değişmediğini belirten Tuğal, “Bir tek bana ‘Hanım’ demeye başladı” diyerek, gülümsedi. Çantasına asılı dezenfekte suyu dikkat çeken Tuğal, “Biraz hijyen takıntım var” şeklinde konuştu.

4 BERGÜZAR KOREL Yemek ve deniz konusunda bazı komik takıntıları olduğunu söylüyor. Korel takıntılarını şöyle anlatıyor: "Pütürlü hiçbir şey yiyemem mesela, pilava bayılırım. Sütlaç ağzıma koymam. Herkes bilir, ben yemeğe geleceksem, kimse dolmanın içine üzüm koymaz; çünkü tuzlunun içinde tatlı sevmem. Denizdeki hiçbir canlıdan korkmam, diplerde dolanırım ama yosuna basamam. Böyle birbirini tutmayan dünya komiği takıntı adı altında alışkanlıklar diyelim."

5 HAZAL KAYA InStyle dergisine röportaj veren Bizim Hikaye'nin başrolü Hazal Kaya trafik korkusundan bahsetti. Kaya, "Hayatım boyunca Galata, Beyoğlu, Balat ekseninde yaşadım. Çok sevdim. Ama araba kullanmayı Zekeriyaköy'de öğrendim. Hala TIR'lardan ve kamyonlardan korkuyorum" dedi.

6 KADİR DOĞULU Kadir Doğulu'nun ayak takıntısı olduğu biliniyor. Doğulu evlenmeden önce "Ayak takıntım var. O kişi sevgilim olacaksa, mutlaka öncesinde ayaklarını görmem lazım’’ diyordu.

7 KIVANÇ TATLITUĞ Ünlü oyuncunun böcek veya yükseklik gibi bir korkusu yok. 32 yaşındaki Tatlıtuğ'un en korktuğu şey ise yalnız kalmak.

8 BEREN SAAT 32 yaşındaki ünlü oyuncu, her kadın gibi en büyük korkusunun taciz edilmek olduğunu söylüyor.

9 MURAT BOZ Ünlü şarkıcı yeşil elmaya dayanamıyor. Gördüğü her elmayı yeme isteği duyan Murat Boz yiyememesi durumunda gözlerinin yaşardığını söylüyor. Bu durumu öğrenen hayranlarının sahneye elma atması sonucunda ise zor durumda kaldığını ve takıntısının artık korkuya dönüştüğünü ifade ediyor.

10 MUSTAFA SANDAL 46 yaşındaki şarkıcının en büyük korkusu trafik sırasında tüp kamyonetlerinin arkasında yer almak. Ünlü şarkıcı, seyir halindeyken bu durumla karşılatığında aracını kenara çekip, kamyonetin geçmesini beklediğini söylüyor.

11 ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ 30 yaşındaki oyuncu evde açık kalan dolap kapaklarından korkuyor ve kapatmadan asla uyuyamadığını söylüyor.

12 ADELE 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele henüz 9 yaşındayken bir martının, elindeki dondurmayı aldığını ve o günden beri martılardan korktuğunu söylüyor.

13 RIHANNA Barbadoslu şarkıcının en büyük korkusu balıklar ve yosunlar. Denize girince, deniz canlılarıyla karşılaşma fikri dahi 28 yaşındaki yıldızı korkutmaya yetiyor.

14 JOHNNY DEPP 53 yaşındaki ABD'li yıldız çocukların çok sevdiği palyaçolardan hoşlanmıyor. Palyaçolar gibi yapay ve ani hareketlerde bulunan her şeyden korktuğunu ifade ediyor.

15 MADONNA ABD'li şarkıcı gök gürültüsü ve yıldırımdan korkuyor. 57 yaşındaki yıldızın en ilginç korkusu ise DNA'sı. DNA'sının çalınmasından korkan Madonna, yanında bir sterilizasyon ekibiyle dolaşıyor.

16 JUSTIN TIMBERLAKE 35 yaşındaki ABD'li pop şarkıcısı örümcek ve köpek balığından korkuyor.

17 BILLY BOB THORNTON Angelina Jolie'nin esli eşi Billy Bob Thornton, antik mobilyalardan nefret ediyor. 61 yaşındaki oyuncu ve müzisyen onların etrafında nefes alamadığını hatta yemek bile yiyemediğini söylüyor.

18 JENNIFER ANISTON 47 yaşındaki sinema ve dizi oyuncusu olan Jennifer Aniston yükseklikten korkuyor. Bu korkusu sebebiyle uçak yolculuklarının zorlu geçtiğini de dile getiriyor.

19 TÜLİN ŞAHİN 35 yaşındaki ünlü modeli yılanın ismini duymak bile korkutmaya yetiyor. Yılan derisi veya yılan desenli bir şey gördüğü zaman bayılabilecek duruma geldiğini söylüyor.

20 LEONARDO Dİ CAPRİO 41 yaşındaki Hollywood oyuncusu duramadığı kapalı alanlardan korktuğunu söylüyor.

21 NICOLE KIDMAN Avustralyalı oyuncu, söz konusu kelebekler olunca çok korkuyor. 49 yaşındaki yıldız, American Museum of Natural History'de kelebeklerle dolu odaya girerek korkusunu yenmeye çalışsada başarılı olamadığını söylüyor.

22 FUNDA ARAR Ünlü şarkıcı, bazı şeylerin yerini uğursuzluk getirir diye değiştiremiyor. 41 yaşındaki şarkıcı kötü bir şey yaşadığında tarihini dile getirirse aynı şeyin tekrar yaşanmasından korkuyor.

23 UMA THURMAN ABD'li model ve oyuncunun kapalı alan korkusu var. 46 yaşındaki ünlü yıldız, "Kill Bill" filminde tabut sahnesi çekimi sırasında çok zor anlar yaşadığını dile getiriyor.