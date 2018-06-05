Özgür kızlar New York'a damga vurdu
Cindy Crawford'un kendisi gibi manken olan kızı Kaia Gerber ve dünya basının gündeminden düşmeyen Hadid Kardeşler'den Bella New York'ta çıktıkları özgürlük temalı defileye damga vurdu.
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1Son dönemin en ünlü mankenlerinden Kaia Gerber ve Bella Hadid önceki gün New York City'de dünyaca ünlü moda tasarımcısı Alexander Wang'ın 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttığı defilede boy gösterdi.
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21 yaşındaki Hadid ve 16 yaşındaki Gerber aynı model çorap, bot ve çantalarla yürüdü.
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3Güzellere şov kapsamında yok denecek kadar az makyaj yapıldı.
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4İkili gösteriden sonra birlikte poz da verdi.
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5Ünlü tasarımcı koleksiyonunu özgürlük temasından yola çıkarak 1972 yılında Amerikaya göz eden ailelerden ilham alarak hazırladığını söyledi.
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6'Modanın mucize çoçuğu' olarak bilinen 34 yaşındaki Alexander Wang'ın defilesinden kareler...
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7Yarı Amerikan, yarı Tayvanlı üç çocuklu bir aileninin oğlu olan Alexander Wang ilk koleksiyonunu 15 yaşındayken kardeşinin düğününde tanıttı...
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82002’de New York’un en prestijli tasarım okulu Parsons School of Design’daki eğitimini durduran Wang, Marc Jacobs, Derek Lam, Teen Vogue ve Amerikan Vogue’u gibi sektör devleriyle çalışmaya başlayarak, yeteneğini tecrübeye dönüştürdü.
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Cinsiyetsiz bir modaya uyanmak isteyen Wang, 2004’te çıkardığı ilk unisex koleksiyonu ile kendi adını bir markaya dönüştürmeyi başardı.
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102011’de T by Alexander Wang markasıyla çıkardığı erkek koleksiyonuyla da GQ tarafından en iyi erkek tasarımcı seçildi.
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Kariyerine onlarca başarı ekleyen Alexander Wang son olarak New York'a özgürlük teması ile damga vurdu.
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