Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries kimdir?

Tescilli güzel Özlem Kaymaz sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu sabah ben gözümü yavrumun bu gülüşü ile açtım... Tahmin ettiğiniz üzere Türkiye Güzellik yarışması finalisti... Ne kadar saf ve temiz ve içimi titreten bir gurur yaşadığımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Hepimizin bir hikayesi var... Bizimkine yeni sayfalar eklenirken.., sizlerle paylaşabilmek ne güzel. Rabbim hepimizin evlatlarına önce sağlık, sonra hayallerini gerçekleştirecek güç versin🦋Şükürler olsun... O güzel yüreğinin ışığı yüzündenn, gülüşünden eksik olmasın. Canım kızım" açıklamasını yaptı.

İşte Tara'nın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...