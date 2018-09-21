Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries kimdir? (Miss Turkey 2018 adayı)
1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries 226 aday arasından ilk 20'ye girerek 2018 Miss Turkey adayı oldu. Annesinin yolundan ilerleyen 19 yaşındaki güzel Hollanda'da doğdu. 1.77 boyundaki Tara, Koç üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Instagram'da yaklaşık 15 bin takipçisi bulunan Tara sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İşte annesi, Özlem Kaymaz'ın kızı için yayınladığı mesaj ve Tara'nın sosyal medyada paylaştığı doğal halleri...
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Tescilli güzel Özlem Kaymaz sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu sabah ben gözümü yavrumun bu gülüşü ile açtım... Tahmin ettiğiniz üzere Türkiye Güzellik yarışması finalisti... Ne kadar saf ve temiz ve içimi titreten bir gurur yaşadığımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Hepimizin bir hikayesi var... Bizimkine yeni sayfalar eklenirken.., sizlerle paylaşabilmek ne güzel. Rabbim hepimizin evlatlarına önce sağlık, sonra hayallerini gerçekleştirecek güç versin🦋Şükürler olsun... O güzel yüreğinin ışığı yüzündenn, gülüşünden eksik olmasın. Canım kızım" açıklamasını yaptı.
İşte Tara'nın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...
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21992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, 16 yıl önce Hollandalı Watze de Vries ile evlenip Amsterdam’a yerleşti.
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Özlem Kaymaz'ın 2 oğlu 1 kızı bulunuyor.
Kaymaz’ın ikinci çocuğu Daniel, Nager sendromu ile dünyaya geldi ve 15 yılda sayısız ameliyat geçirdi.
Dört yıl önce eşinden ayrılan Kaymaz, Türkiye’ye döndü.
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