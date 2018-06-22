Öznur Serçeler Erkenci Kuş dizisinden ayrıldı mı?(Erkenci Kuş'ta kim, kimdir?)

1 Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş dizisi dün akşam 8. bölümüyle ekranlardaydı. Diziyi izleyenlerin gözünden Leyla Aydın detayı kaçmadı. Demet Özdemir'in canlandırdığı Sanem karakterinin ablası rolündeki Leyla Aydın bölüm boyunca hiç gözükmedi. Leyla Aydın karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in diziden ayrıldığı endişesine kapılan izleyiciler, bu durumu sosyal medyada yazmaya başladı. Oyuncu Instastory'den bir paylaşım yaparak duruma açıklık getirdi.



Öznur Serçeler, yaptığı açıklamada şunları söyledi: ''Arkadaşlar bu bölümün çekimleri yapıldığı hafta tiyatro turnesinde olduğum için bu bölümde yokum. İlginiz ve takibiniz için teşekkürler.'' İşte Erkenci Kuş hakkında bilmeniz gerekenler...

2 Sanem Aydın (Demet Özdemir) Sanem, çok konuşan, bağlamdan kopuk pek çok bilgiye sahip, durmadan belayı kendine çeken, iki kere düşünmeden hareket eden, ailenin baş belası kızı… Leyla ne kadar düzgün, ne kadar iyi eğitim görmüş, annesinin bi’tanesi, mahallenin gurur kaynağı ise, Sanem o kadar kopuk… Şu dünyada yaptığı bir iyi şey, sabah beşte kalkıp babasının bakkal dükkanını açması.

3 Can Divit (Can Yaman) “Kendine 30 dakikada terk edemeyeceğin bir hayat kurma.” Can’ın mottosu bu. Eski sutopçu, iri yarı, dağ gibi bir adam, dünya çapında bir foto muhabiri, evin büyük abisi, Aziz beyin aslan oğlu… Can’ın, ajansla reklamla şununla bununla işi yok. Galatasaray lisesinde okumuş, doğal olarak biraz sokak çocuğu kültürüyle büyümüş, her sınıf insanla rahatlıkla iletişim kurabilen bir çocuk olmuş hep… 23 yaşında, basıp gitmiş, dünya çapında insan hikayeleri çekmek, Nijerya’daki aç çocukları, elmas tüccarlarını, Kamboçya’daki hayatı anlatmakla geçmiş hayatı… İşini çok seviyor. Durmadan seyahat edip, sıradan bir insanın yaşayamayacağı koşullarda yaşıyor. Hong Kong’un arka sokaklarındaki mevsimlik işçi zulmünü hikayelerken ya da Ortadoğu’daki savaşı, hep can güvenliği olmayan, yer yer tuhaf şeyler yediği, aylarca yıkanmadığı dönemler geçirmiş.

4 Leyla Aydın (Öznur Serçeler) Sanem’in ablası. Mevkibe’nin gözbebeği, ailenin de gurur kaynağı. Ne istediğini bilmeyen evin yaramaz küçük kızı Sanem’in aksine, kararlı, hırslı bir genç kadın Leyla. En büyük hayali elbette başarılı bir iş kadını olmak. Başarılı olsun, kurumsal hayatta olsun da hangi bölümde olduğu Leyla için önemli değil. Bu yüzden Halkla İlişkiler mezunu olmasına rağmen IK’cı olmamış, daha staj yaptığı günlerden tanıyıp hayranlık duyduğu Emre’nin yönetici asistanı olmayı başarmış.

5 Mevkibe Aydın (Özlem Tokaslan) Sanem ve Leyla’nın annesi… Mahallenin delidolu kadınlarından biri. İyi bir anne ama kızları arasında ayırım yapıyor pek farkında olmadan. Büyük kızı Leyla’nın kendi başaramadıklarını yapabileceğini düşünüyor.

6 Nihat Aydın (Berat Yenilmez) Sanem ve Leyla’nın babası. 40 yıllık bakkal. Hırslı biri değil, ömrünce kendi yağında kavrulmuş. Prensiplerinden ödün vermeyen, sevgi dolu, dürüst, sakin bir adam.

7 Emre Divit (Birand Tunca) Can’ın küçük kardeşi. Ajansın finans tarafının başında. Aile şirketinde çalışmaktan memnun, gerçek bir plaza insanı. Sağlıklı beslenir, yapay havalandırmalı ortamlarda trend sporlar yapar, takım elbise giyer, konfor düşkünüdür ve çok lüks yaşar.

8 Aylin Yüksel (Sevcan Yaşar) Emre’nin gizli sevgilisi. Bakımlı, seksapeli yüksek bir kadın. İş konusunda çok hırslı, gerekirse dünyayı yakar hatta aşkını bile...

9 Ayhan Işık (Ceren Taşçı) Sanem’in en yakın arkadaşı… Deli dolu, aklı bir karış havada ama dünya tatlısı bir kız. Açık fikirli, yenilikçi, neşeli... Ayhan hep yeni projeler peşinde, bir hafta yogi olmaya karar veriyorsa, ertesi hafta hiç bilmeden aplikasyon tasarlama işine girişebilir.

10 Muzaffer Kaya - Zeberbet (Cihan Ercan) Kendini bildi bileli Sanem’e aşık. Duygusal ama duygularını tuhaf yöntemlerle ifade eden biri Zebercet. Dededen, babadan kalma mal mülkün kirasıyla geçiniyorlar. Annesi Aysun’a çok düşkün.

11 Deren Keskin (Tuğçe Kumral) Başarılı, hırslı bir reklam dünyası kadını… Ajansın kreatifi, Aziz Bey’in en güvendiği elemanı. Baba parasıyla yurtdışında okumuş, sosyetik, şık ve havalı bir kadın.

12 Cengiz Özdemir - Ceycey (Anıl Çelik) Ajansın en renklisi… Henüz stajyer. Gerçek adı Cengiz ama herkes ona Ceycey diyor. Keşfedilmemiş çok iyi bir estetik zevki var, rüküşlüğe katlanamıyor. Her şeyin en iyisi nerededir, nerede ne yenir, ne içilir bilir. Sivri dilli.

13 Güliz Yıldırım (Sibel Şişman) Ajansta sekreter. Şirkette olan her şeyden haberi var. Dedikoduyu sevse de işinde o kadar iyi ki ajansın vazgeçilmez elemanı. Girişken, meraklı, tuttuğunu koparan, işveli, neşeli bir kız.