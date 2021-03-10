Öztekin Ailesi'nden açıklama: Alkışlarla uğurlamak isterdik

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hayata veda eden usta sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin tarafından yapılan açıklamada, salgın koşullarına dikkat çekilerek sınırlı katılım olacağı vurgulandı. "Binlerce seveninin alkışlarıyla uğurlamak isterdik" denilen duyuruda cenazeye çelenk yerine bağış çağrısı da yapıldı.

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10.03.2021 - 09:55

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin, usta tiyatrocunun pandemi konusunda gösterdiği özel hassasiyet nedeniyle sınırlı katılımlı bir tören düzenleneceğini duyurdu.







Öztekin Ailesi'nden yapılan açıklamada, "Onu son yolculuğuna binlerce seveninin alkışları ve çiçekleri eşliğinde uğurlamak isterdik" ifadesi yer aldı.







Açıklamada, "Tüm sevenlerinden evlerinden dualarıyla onu son yolculuğuna uğurlamalarını, ailesi olarak rica ediyoruz. Acımız büyük. Ülkemizin başı sağ olsun" denildi.







Öztekin Ailesi, cenazeye çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne Rasim Öztekin Tiyatro Fonu açıklamasıyla bağışta bulunabileceğini de belirtti.







Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

62 yaşındaki sanatçının vefatını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağolsun" ifadelerini kullanmıştı.