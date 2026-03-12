Ozzy Osbourne'un adı yaşayacak. Beşinci kez baba olan Jack Osbourne'dan duygusal jest

Öte yandan Jack Osbourne, daha önceki bir röportajında babasının ölümünün ardındaki yas sürecinde doğmamış çocuğunun kendisi için bir umut ışığı haline geldiğini açıklamıştı.

Bebek haberinin iyileştirici bir etkisi olduğunu söyleyen Osbourne, "Bu durum, yas tutma sürecindeki enerjiyi büyük ölçüde azalttı ve yerine biraz daha umutluluk getirdi" ifadelerini kullanmıştı.