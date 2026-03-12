Ozzy Osbourne'un adı yaşayacak. Beşinci kez baba olan Jack Osbourne'dan duygusal jest
12.03.2026
NTV - Haber Merkezi
Rock müziğin efsane ismi Ozzy Osbourne'un oğlu Jack Osbourne beşinci kez baba oldu. Ünlü isim, minik kızına verdiği isimle merhum babasına anlamlı bir jest yaptı.
1970'li yıllardan itibaren Rock müziğe damga vuran ve “Karanlığın Prensi” olarak anılan Ozzy Osbourne, 22 Temmuz 2025'te 76 yaşında hayatını kaybetti. Merhum sanatçının Sharon Osbourne ile evliliğinden dünyaya gelen 40 yaşındaki oğlu Jack Osbourne beşinci kez baba oldu.
DEDESİNİN ADINI TAŞIYACAK
2023 yılında dünyaevine girdiği Aree Gearhart ile mutlu bir evliliği olan Jack Osbourne, bebeklerine kavuştuklarını açıkladı. Ünlü isim, 5 Mart 2026'da dünyaya gelen minik kızına babasının adını vererek anlamlı bir jeste imza attı.
Kızına Ozzy adını vererek babasına saygı duruşunda bulunan Jack Osbourne, paylaşımına "Ozzy Matilda Osbourne ile tanışın" notunu düştü.
Öte yandan Jack Osbourne, daha önceki bir röportajında babasının ölümünün ardındaki yas sürecinde doğmamış çocuğunun kendisi için bir umut ışığı haline geldiğini açıklamıştı.
Bebek haberinin iyileştirici bir etkisi olduğunu söyleyen Osbourne, "Bu durum, yas tutma sürecindeki enerjiyi büyük ölçüde azalttı ve yerine biraz daha umutluluk getirdi" ifadelerini kullanmıştı.
5 ÇOCUK BABASI
2012-2019 arasında evli kaldığı Lisa Stelly'den Pearl, Andy ve Minnie adında üç çocuğu olan Jack Osbourne'un şimdiki eşi Aree Gearhart'dan ise Maple Artemis ve yeni doğan Ozzy Matilda adında iki kızı bulunuyor.