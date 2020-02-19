Kraliçe, Meghan Markle ve Prens Harry’ye ‘Sussex Royal’ markasını yasakladı

KRALİÇE ENGELİ
Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry (35) ve Meghan Markle (38), kraliyet görevlerini ve unvanlarını bırakmalarının ardından, bundan böyle “Sussex Royal” etiketini kullanamayacak. Daily Mail’in haberine göre, Kraliçe Elizabeth ve diğer saray yetkilileri, çiftin 'royal' (kraliyet) adını kullanmaması konusunda hemfikir.
Kraliyetten bir kaynak, “Sussex Dükü ve Düşesi, kraliyet görevlerini bırakıp ekonomik bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya karar verince ‘royal’ (kraliyet) kelimesini kullanma konusu gözden geçirildi. Bununla ilgili tartışmalar halen devam ediyor” dedi.
Kaynak, “Çiftin yeni hayatlarına geçiş sürecinin bir parçası olarak, yeni kar amacı gütmeyen kuruluşlarının lansmanı ile ilgili planlama devam ediyor. Ayrıntılar paylaşılacak” ifadesini kullandı.
'SUSSEX ROYAL' ADINI MARKALAŞTIRDILAR
Çift, kraliyet görevlerini bırakmalarının ardından “Sussex Royal” adıyla yeni bir web sitesi açtı. Instagram’daki popülaritelerini kullanarak geliştirdikleri web sitelerinin markasını geliştirmek için on binlerce sterlin harcadıkları biliniyor. Çift ayrıca yine bu isimle bir yardım vakfı da kurdu.
“Sussex Royal” adı, giyim, kırtasiye, kitap ve eğitim materyalleri de dahil olmak üzere bir dizi ürün ve ticari faaliyette kullanılmak üzere bir marka olarak tasarlandı. Ancak Kraliçe’nin Sussex Royal adını kullanmayı yasaklaması üzerine çiftin yeni bir marka kurma yoluna gitmesi gerekiyor.
İngiliz basınında ‘Megxit’ olarak adlandırılan kraliyet ayrılığı sonrası Meghan Markle ve Prens Harry, Kanada’da yaşamaya başladı. Ekonomik olarak bağımsızlıklarını ilan eden çiftin kendi paralarını kazanmak için milyon dolarlık yeni anlaşmalar yapacakları konuşuluyor.
İŞ ANLAŞMALARINA BAŞLADILAR
Şimdiden Prens Harry’nin, bir ruh sağlığı programı yapmak üzere Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey ile anlaştığı öğrenildi. Meghan Markle’ın da oyunculuk kariyerine dönmek istediği, gelen iddialar arasında.
Markle, kraliyet görevlerini bırakma aşamasındayken Disney ile seslendirme anlaşması yaptığı haberleriyle gündeme gelmişti.