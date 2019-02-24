Pablo Escobar'ın evi yıkıldı
DHA
Kolombiya'nın Medellin kentinde bulunan Pablo Escobar’ın ikamet ettiği bina yıkılarak tarihe karıştı.
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1Kolombiya'nın kuzeybatı kesimindeki Medellin kentinde bulunan ve 1993’te öldürülen ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın uzun zaman ikamet ettiği 6 katlı bina kontrollü bir şekilde yapılan patlamalar ile tamamen yıkıldı.
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2Şehrin Belediye Başkanı Federico Gutierrez, Monaco apartmanında Escobar’ın 1980’lerde yaşadığını söyledi.
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3Yıkımdan sorumlu mühendis Rogelio Gomez, yerel saatle 11:53’te gerçekleştirilen yıkımda 180 patlayıcı kullanıldığını dile getirdi.
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4Daha önce Belediye Başkanı Gutierrez, Escobar’ın bir dönem yaşadığı Monaco Apartmanı'nın yıkılması için Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiğini söylemişti.
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5Gutierrez, "Monaco Apartmanı gibi gayrimeşruluğun sembolleri yıkılmalıdır çünkü bu yapılar şiddet ve acı üzerine inşa edilmişti" ifadelerini kullanmıştı.