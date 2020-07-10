Padişah yemeği kiraz yaprağı sarması tescillendi (Şifa kaynağı)

"Şifa kaynağı"



Çınar, kiraz yaprağı sarmasının saray mutfağında ayrı bir yeri olduğunu, yemeğin Osmanlı döneminde padişahlar için hazırlandığını bildirdi. Yemeğin kente gelen misafirler tarafından çok beğenildiğini de anlatan Çınar, şöyle konuştu: "Kiraz yaprağı sarmamıza Osmanlı döneminde padişah yemeği ismi de veriliyormuş. Eminim, işin üstatlarından bu yemeği yedikleri zaman, gerçekten padişahların bunu zamanında neden tercih ettiklerini de anlayacaklardır. Aynı zamanda sağlığa faydalı olan sarmamız, hazımsızlık ve mide sorunu bulunan hastalarımız için de bir şifa kaynağı. Diğer faydalarıyla ilgili de araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Çınar, ilerleyen günlerde kiraz yaprağını sarılmış halde ve yaprak olarak salamura haline getirerek, internet üzerinden yurt içi ve dışındaki vatandaşlarla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.