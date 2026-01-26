Padişahların kudretini temsil ediyordu. “Eli Belinde” Osmanlı mirası

Eli Belinde motifini, Osmanlı döneminden günümüze ulaştığını söyleyen Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi Yöresel Bez Dokuma Eğitmenlerinden Aygen Sır, bu motifin artık vazgeçilmez haline geldiğini belirtti.

Tasarım aşamasında Osmanlı motiflerinin kumaşlarla buluşmasıyla ortaya çıktığını ve desenler ve kumaşın son derece bir uyum yakaladığını söyleyen Sır, artık bütün Osmanlı motiflerinin dokuma esnasında kumaşa akatarılmaya başlandığını da ekledi.

Eğitmen, unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirası yaşatmaya ve canlandırmaya hizmet ettiklerini ve kendileri için de bunun büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi. Sır kişiye özel hazırlanan ürünlerin de zarafeti simgeleyen önemli bir kültürel miras olduğunu da ifadelerine ekledi.