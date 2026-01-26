Padişahların kudretini temsil ediyordu. “Eli Belinde” Osmanlı mirası
Trabzon'da geçmişte padişahların kudretini simgeleyen kültürel miras "Eli Belinde" motifi, doğal ipliklerle buluşarak günümüze ulaşıyor
Osmanlı döneminin önemli eserlerinden olan “Eli Belinde” motifi, geleneksel el tezgahlarında işleniyor, doğal ipliklerle üretilen kumaşlarla da günümüzde hayat buluyor. Dokuma aşamasında ortaya çıkan motif; padişahların gücünü, kudretini ve aynı zamanda bereketi, üretkenliği, doğurganlığı temsil ediyor.
MOTİF KADINLARIN ELİNDE HAYAT BULUYOR
Bu güçlü simge Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi'ndeki Trabzonlu kadınların elinde hayat buluyor. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen motif, tamamen kişiye özel olarak tasarlanıyor ve kültürel mirası da geleceğe taşıyan önemli eserler olarak ortaya çıkıyor.
"ZARAFETİ SİMGELİYOR"
Eli Belinde motifini, Osmanlı döneminden günümüze ulaştığını söyleyen Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi Yöresel Bez Dokuma Eğitmenlerinden Aygen Sır, bu motifin artık vazgeçilmez haline geldiğini belirtti.
Tasarım aşamasında Osmanlı motiflerinin kumaşlarla buluşmasıyla ortaya çıktığını ve desenler ve kumaşın son derece bir uyum yakaladığını söyleyen Sır, artık bütün Osmanlı motiflerinin dokuma esnasında kumaşa akatarılmaya başlandığını da ekledi.
Eğitmen, unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirası yaşatmaya ve canlandırmaya hizmet ettiklerini ve kendileri için de bunun büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi. Sır kişiye özel hazırlanan ürünlerin de zarafeti simgeleyen önemli bir kültürel miras olduğunu da ifadelerine ekledi.