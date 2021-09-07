Pakistan'da BTS yıldızı Jungkook'a yasak

Pakistan'da bir BTS hayranı grubun en genç ismi Jungkook 'nun 1 Eylül'deki doğum gününü kutlamak için Gujranwala kentinde bir reklam panosunda büyük bir kutlama mesajı yayınlandı.

İlan Cemaat-i İslami partisi üyesi ve il meclisi adayının Facebook'ta dikkatini çekmesinin ardından kaldırıldı. İl meclisi adayı Furkan Aziz Butt açıklamasında, "Çok fazla şikayet aldık, karmaşa çıktı. Bu şehirde gençler var. BTS onlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip ve onları yanlış faaliyetlerde bulunmaya teşvik ediyor. Eşcinselliği teşvik ediyorlar. Bu ilanı buraya koyanlar kendilerini Gujranwala Army diye niteliyor. Burada sadece Pakistan Ordusu bulunuyor" dedi.





