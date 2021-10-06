Pakize Suda'ya vasi olarak atanan yeğeni Dilara Elagözlü konuştu: Bana 'Her şeyi unutarak ölmek istiyorum' dedi

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu ve yazar Pakize Suda’ya (71), 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar verdi. Gelişmelerin ardından Elagözlü, "Bana bir konuşmamızda 'Her şeyi unutarak ölmek istiyorum' dedi" diye konuştu.

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06.10.2021 - 12:29

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar verdi.







Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Elagözlü, "Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor" dedi.







Elagözlü'nün açıklamalarından satır başları:



"Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde 'siz kendinize bakın' dedi."







"Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda "her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi."







"18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi. Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi."

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