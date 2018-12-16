Palandöken'de eksi 16 derecede Teoman konseri
DHA
Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman, Erzurum'da konser verdi. Sıcaklığın sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü açık hava konserinde Teoman ve ekibi sahneye postal, boğazlı kazak, eldiven ve montlarla çıktı.
-
1Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın 2 bin 400 rakımındaki bir otelin bahçesinde, soğuk havaya rağmen konser veren Teoman, hayranlarını coşturdu.
-
2Görevliler, Teoman ve ekibinin üşümemesi için sahnenin dört tarafına ısıtıcılar yerleştirdi. Teoman'ın ekibi sahneye postal, boğazlı kazak, eldiven ve montlarla çıktı.
-
3Seyircilerin üşümemesi için de belirli aralıklara konulan variller içinde ateş yakıldı. Sevinç gösterileri eşliğinde sahneye çıkan Teoman'ın, sevilen şarkılarını zaman zaman hayranları da eşlik etti.
-
4Üşümemek için sahneye kalın kıyafetlerle çıkan Teoman'ın konseri yaklaşık bir saat sürdü.
-
5İşte konserden yansıyanlar...
-
6
-
7
-
8