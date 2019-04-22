Palu ailesi film oluyor

Bir seyircinin “Korku filmi çekseniz ne kadar güzel olurdu” sözlerine Alper, şu yanıtı verdi: “Bir projem var. Palu ailesini korku filmi yapacağım" dedi.

4

Kocaeli, Körfez’de yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kaybolmuştu. Havva Palu, 2018’de oğulları İsa ve Fatih ile birlikte bir televizyon programına katılmış ve kayıp kızı ve torununun bulunmasını istemişti. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal’ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine Tütünçiftlik sahilinde arama yapılmış, ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.



