Palu ailesi film oluyor

30. Ankara Film Festivali’nde konuşan yönetmen Emin Alper, tüm Türkiye'de gündem olan Palu ailesi üzerine bir korku filmi yapmak istediğini açıkladı.
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Kız Kardeşler isimli son filmiyle 38. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde Altın Lale ödülünü kazanan yönetmen Emin Alper, yeni projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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30. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan Emin Alper, gelecek projelerinden birinin Palu ailesi üzerine bir korku filmi olduğunu dile getirdi.
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Bir seyircinin “Korku filmi çekseniz ne kadar güzel olurdu” sözlerine Alper, şu yanıtı verdi: “Bir projem var. Palu ailesini korku filmi yapacağım" dedi.
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Kocaeli, Körfez’de yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kaybolmuştu. Havva Palu, 2018’de oğulları İsa ve Fatih ile birlikte bir televizyon programına katılmış ve kayıp kızı ve torununun bulunmasını istemişti. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal’ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine Tütünçiftlik sahilinde arama yapılmış, ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.
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Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Palu ailesinin evine baskın düzenlenmişti. Palu ailesinden 5 kişi ile damatları Tuncer ve eşi Emine Ustael, tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Palu ailesine yönelik hazırlanan iddianame Şubat 2019’da kabul edilmişti. Davanın ilk duruşması ise 8 Nisan’da yapılmıştı. Mahkeme heyeti, sanıkların akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istenmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran’a ertelemişti.