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Pamela Anderson: Adil Rami bana şiddet uyguladı

Pamela Anderson, futbolcu eski sevgilisi Adil Rami'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek fotoğraflar paylaştı.

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    Pamela Anderson 33 yaşındaki Fransız futbolcu eski erkek arkadaşı Adil Rami’den şiddet gördüğünü iddia etti.

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    Pamela Anderson, daha önce kendisini aldattığını iddia ettiği Adil Rami’nin, elini çatlayana kadar ezdiğini söyledi.

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    Pamela, elinde ağrılar nedeni ile altı ay sonra hastaneye gittiğini ve acının gerçek nedenini doktorlara açıklamadığını söyledi.

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    Adil Rami ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

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    Pamela ise, “Tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde şiddet uyguladı. Bana uyguladığı şiddet nedeniyle kaçmaya çalışırken arabanın anahtarını benden zorla aldı. Her zaman hayatımı kontrol altına almaya çalıştı. Erkelerin olduğu mekanlara girmeme izin bile vermiyordu” dedi.

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    Öte yandan, Adil'in her gün mail yollayarak konuşmak için Fransa'ya gelmesini istediğini söyledi.
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