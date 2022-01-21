Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor

Pamela Anderson, 1 yıllık evliliğin ardından dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten ayrılmaya karar verdi. Basına isimsiz olarak demeç veren bazı kaynaklara göre pandemi döneminde sürekli beraber zaman geçirmekten doğan bu ilişki artık miladını doldurdu.

Haberler 21.01.2022 - 10:46

Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor - 1

ABD'li aktris Pamela Anderson, birlikte olmaya başladıktan 3 ay sonra 2020'de Kanada'da Noel arifesinde dünya evine girdiği Dan Hayhurst'ten boşanma kararı aldı.

Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor - 2

Rolling Stone dergisine konuşan bir kaynak, çiftin evliliğinin corona virüs pandemisinin içine soktuğu durumda hızlı geliştiğini ama artık miadını doldurduğunu söyledi.

Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor - 3

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak da pandemide her dakikayı birlikte geçirdiklerini ama Anderson daha çok tanıma fırsatı buldukça eşinin, olmasını umduğu insan olmadığını anladığını anlattı. 54 yaşındaki Anderson bu hafta Malibu'da kameralara yakalanmış ve alyansını takmadığı görülmüştü.

Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor - 4

Anderson- Hayhurst evliliği daha en başından çalkantılı başladı. Hayhurst'ün eski kız arkadaşı Carey, çiftin evliliğine ateş püskürmüş, Anderson'ın yuva yıktığını söyledi. Çift ise yatakta poz verdikleri röportajda karantinayı birlikte geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor - 5

Anderson, kendisi gibi hayvan hakları aktivisti olan Hayhurst'ten önce Hollywood yapımcısı Jon Peters ile evliydi. Çiftin evliliği sadece 12 gün sürdü. Anderson'ın ilk eşi ise Tommy Lee. 2006'da boşanan çiftin Brandon ve Dylan adlarında sırasıyla 25 ve 24 yaşında olan 2 oğlu var.

Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor - 6

Anderson ilk evliliğinin ardından müzik yapımcısı Rick Solomon ile biri 2007, biri de 2013'te olmak üzere 2 kez dünya evine girdi.

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