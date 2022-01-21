Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor

Anderson, kendisi gibi hayvan hakları aktivisti olan Hayhurst'ten önce Hollywood yapımcısı Jon Peters ile evliydi. Çiftin evliliği sadece 12 gün sürdü. Anderson'ın ilk eşi ise Tommy Lee. 2006'da boşanan çiftin Brandon ve Dylan adlarında sırasıyla 25 ve 24 yaşında olan 2 oğlu var.