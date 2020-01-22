Pamela Anderson eski aşkıyla gizlice evlendi

52 yaşındaki Anderson ile 74 yaşındaki eşi, ilk olarak 30 yıl önce flört etmeye başlamıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikili, bu defa ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
Peters, The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda, Anderson’ın son 40 yılda ilgi duyduğu tek kadın olduğunu söyleyerek, “Pamela bir sanatçı olarak hiçbir zaman tam potansiyelini ortaya koymadı. Henüz gerçek bir şekilde parlamadı. Görülenden çok daha fazlası var ya da onu bu kadar sevemezdim” dedi.
“Her yerde güzel kızlar var. Bu 35 yıl boyunca kendime birini seçebilirdim” diyen Peters, “Ben sadece Pamela’yı istedim. Bana ilham veriyor. Onu hak ettği şekilde koruyacak ve ona öyle davranacağım” ifadesini kullandı.
Anderson da verdiği röportajda, “Jon Hollywood’un orijinal ‘kötü çocuğu’. Kimseye benzemiyor. Onu aile gibi çok seviyorum. Hayatı beni korkuturdu. Pek çok kız için öyledir. Artık hayatını daha fazla gördüm ve farkına vardım. Başından beri oradaydı. Asla başarısız olmadı. Şimdi ben hazırım, o da hazır. Birbirimizi anlıyor ve birbirimize saygı duyuyoruz. Birbirimizi koşulsuz seviyoruz. Şanslı bir kadınım. Tanrı’nın bir planı olduğunun ispatı” ifadelerini kullandı.
Anderson ve Peters, daha önce dörder kez evlendi. Anderson; Tommy Lee (fotoğraftaki), Kid Rock ile ve Rick Saloman’la iki kez evlilik yaptı. Peters, ünlü şarkıcı Barbra Streisand ile 12 yıllık ilişki yaşadı.
Anderson’un adı en son Haziran 2019’da ayrıldığı Fransız futbolcu Adil Rami (34) ile anıldı. Ünlü oyuncu, Rami’yi, kendisine şiddet uygulamakla suçlamıştı.
Peters ile daha önce Playboy modelliği yapan Anderson, Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner'in malikanesinde 1980’li yıllarda tanıştı. Peters, o yıllarda Anderson’ı Playboy dünyasından çıkarmak istediğini ancak ünlü yıldızın dergiye 13 kez kapak olduğunu söyledi.