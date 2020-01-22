Pamela Anderson eski aşkıyla gizlice evlendi

Anderson da verdiği röportajda, “Jon Hollywood’un orijinal ‘kötü çocuğu’. Kimseye benzemiyor. Onu aile gibi çok seviyorum. Hayatı beni korkuturdu. Pek çok kız için öyledir. Artık hayatını daha fazla gördüm ve farkına vardım. Başından beri oradaydı. Asla başarısız olmadı. Şimdi ben hazırım, o da hazır. Birbirimizi anlıyor ve birbirimize saygı duyuyoruz. Birbirimizi koşulsuz seviyoruz. Şanslı bir kadınım. Tanrı’nın bir planı olduğunun ispatı” ifadelerini kullandı.