Pantolonsuz Metro Günü etkinliği yapıldı

2002 yılından beri düzenlenen geleneksel “Pantolonsuz Metro Günü” etkinliği, bu 18’inci kez düzenlendi.
Pazar günü düzenlenen “Pantolonsuz Metro Yolculuğu' (No Pants Subway Ride) etkinliği nedeniyle dünyanın pek çok kentinde toplu taşıma araçlarında iç çamaşırıyla yolculuk yapıldı.
2002 yılında 'Improve Everywhere' isimli grup tarafından başlatılan ve 'ahmaklığı kutlamayı' amaçlayan “Pantolonsuz Metro Yolculuğu” etkinliğine katılanlar bu yıl da metrolarda giyinik yolcuları şaşırttı.
Etkinliğe ABD'nin New York kenti başta olmak üzere Londra, Kopenhag, Buenos Areos, Berlin ve San Francisco gibi şehirler katıldı.