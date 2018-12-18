Papağana işkence videosu yayımlayan Murat Özdemir'e tepki yağdı

EMRE KINAY



Bu zavallı hastayı aldınız-kiiii başka bir programda zaten sinyallerini vermişken o sinyaller reyting kokunca aldınız masterchef adında dünyanın en iyi mutfak showlarından birine koydunuz...(gerçekten hiç ihtiyacınız yok buna zaten en iyi sizsiniz buna gerek yok)

Adam haftalarca “ben hastayım” diye bir bağırmadığı kaldı. (ben programın da sadık izleyicisiyim. Kaydedip izliyorum)

Ama gerçek Chefler delirene kadar reyting uğruna tuttunuz

O (muhtemelen) şizofren hastası adamı.

Paye verdiniz, birden elinden oyuncaklarını ve dikkat çektiği her şeyi alınca saldırganlaştı...

Çünkü dikkat çekebileceği her şeyi elinden aldınız. O da sizin canınızı nasıl sıkacağını bilemediğinden başka canlıların canını yakarak dikkat çekmeye çalıştı.

Çünkü hasta. Acilen tedavi edilmesi gerek yoksa serbest kalırsa “insan” canına da kastedebilir. Ve buna sebep olan hiç kimse “biz böyle olacağını düşünemezdik” diyemez...

Yaniii; Daha çok izlenmek uğruna yapılacak şeylerde daha özenli davranmalısınız ki bugün bir garip papağan yarın bir çocuk, öbür gün başka biri zarar görmesin...

Hastalığın tedavi yeri ekran değil hastanelerdir...

( bu mesaji bu hasta vatandaşa küfreden ve hapse atılmasını isteyen meyda “ünlüsü” arkadaşlarıma da yazıyorum.

Biraz etraflı ve derin düşünmek zarar getirmez...)