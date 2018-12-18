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Papağana işkence videosu yayımlayan MasterChef yarışması Murat Özdemir'e tepki yağdı

ntv.com.tr

Sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu ile kan donduran, bir televizyon programının eski yarışmacısı Murat Özdemir, gözaltına alındı. Aralarında Acun Ilıcalı, Ezgi Mola, Ömür Gedik, Haluk Levent, ve Murat Boz gibi ünlülerin bulunduğu birçok isim Özdemir'e tepki göstererek cezalandırılmasını istedi. Instagram Özdemir'ın hesabına erişimi engelledi.

  • 1

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef

    MasterChef yarışmasının eski yarışmacılaından Murat Özdemir, sosyal medyada paylaştığı papağana işkence videosu nedeniyle Ortaköy'deki evinde gözaltına alındı.

  • 2

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef

    Hayvana işkenceye aralarında aralarında Acun Ilıcalı, Ezgi Mola, Ömür Gedik, Haluk Levent, ve Murat Boz gibi ünlülerin bulunduğu birçok isim tepki gösterdi ve Murat Özdemir'in cezalandırılmasını istedi. İşte o tepkilerden bazıları: 

  • 3

    ÖMÜR GEDİK

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef

    Özdemir'in gözaltına alınmasının ardından Gedik, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek basın mensuplarına açıklama yaptı. Özdemir'in tutuklanmasını talep eden Gedik, "Ciddi anlamda hasta ruhlu ve tedavi olması gereken ve uzun bir süre bence dışarı çıkmaması gereken bir insan. Papağan içeride, az önce yanındaydım. Yanına biri girdiğinde bile o kadar korkmuş. Nasıl işkence gördüğünü tahmin edersiniz. Şimdi veteriner bekleniyor. Biz de hayvanseverler olarak en azından veterinerin gelip kuşun durumunun iyi olduğunun sabitlenmesini istiyoruz" dedi.

  • 4

    ACUN ILICALI

    ACUN ILICALI

    Acun Ilıcalı

    "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum, yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

  • 5

    HALUK LEVENT

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef

    "Az önce karakola getirildi. Savcının gelmesi bekleniyor. Papağana talip olduk. Alacağımızı umuyoruz.

    Maalesef ayağı da kırılmış. Az sonra Hayvan Hakları Derneği Başkanı da karakolda olacak. Bir şekilde onlar ya da AHBAP’lar bakacak papağana...

    Olsun kurtulsun da...

    Son durum; papağan’a işkence eden şahıs yarın “hayvana işkence” suçuyla adliyeye çıkartılacak. AHBAP platformu olarak biz de şikayetçi olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı olaya el attı. Papağan yasa gereği Milli Parklar Müdürlüğü’ne verilecek. Hemen tedaviye başlanacak. Takipçisiyiz!"

  • 6

    EZGİ MOLA

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    "Lütfen bu adamı yakalayıp cezalandırın bu adam cinayet de işler."
  • 7

    IŞIN KARACA

    Ve Ruh hastasının evinden hayvancağızı canlı kurtarıldı. Şükürler olsun.
    Ama bu olay cezasız kalmamalı
  • 8

    MEHMET ASLANTUĞ

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    "Bir hayvana bunu yapmakla insana işkence etmek arasında ne fark var? Murat Özdemir'in insan öldürmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Bu ruh hastasının tedavi altına alınması için daha ne yapması gerekiyor?"
  • 9

    MURAT BOZ

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    "Hayvanlara işkence eden, eziyet eden bazı insan görünümlü mahluklara verilecek cezalar caydırıcı olmadıkça bu zulüm devam edecek gibi duruyor. Bu işKenceleri bir insana yaptıklarında ne ceza alınıyorsa, aynısını hayvanlara yaptıklarında da almalılar."
  • 10

    HADİSE

    İnsan ya da havyvan fark etmez bir canlıya işkence ve şiddet uygulayan cani ve sapıktır! Bu durum asla cezasız kalamaz.

  • 11

    ONUR ÖZDEMİR

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    "Murat Özdemir denen varlığa biri dur desin, yargı önünde cezalandırılıp, en kısa sürede tedavi ettirilmeli."
  • 12

    ALİŞAN

    Murat Özdemir, Papağan, Hayvana Şiddet, Acun Ilıcalı, MasterChef
    "Murat Özdemir denen ruh hastası derhal tımarhaneye... Allah sana o papağanım çektiği acının kat kat fazlasını yaşatsın inşallah amin."
  • 13

    YAVUZ SEÇKİN

    Allah sana o papağanım çektiği acının kat kat fazlasını yaşatsın.

  • 14

    REYHAN KARACA

    Bu Allahtan korkmaz iblis orta malının peşini bırakmayın! Aşağılık herifin yapışın gırtlağına ! Bunu yanına bırakırsak yazıklar olsun bize!!! Yakalayıp serbest bırakmayın
  • 15

    EMRE KINAY


    Bu zavallı hastayı aldınız-kiiii başka bir programda zaten sinyallerini vermişken o sinyaller reyting kokunca aldınız masterchef adında dünyanın en iyi mutfak showlarından birine koydunuz...(gerçekten hiç ihtiyacınız yok buna zaten en iyi sizsiniz buna gerek yok)
    Adam haftalarca “ben hastayım” diye bir bağırmadığı kaldı. (ben programın da sadık izleyicisiyim. Kaydedip izliyorum)
    Ama gerçek Chefler delirene kadar reyting uğruna tuttunuz
    O (muhtemelen) şizofren hastası adamı.
    Paye verdiniz, birden elinden oyuncaklarını ve dikkat çektiği her şeyi alınca saldırganlaştı...
    Çünkü dikkat çekebileceği her şeyi elinden aldınız. O da sizin canınızı nasıl sıkacağını bilemediğinden başka canlıların canını yakarak dikkat çekmeye çalıştı.
    Çünkü hasta. Acilen tedavi edilmesi gerek yoksa serbest kalırsa “insan” canına da kastedebilir. Ve buna sebep olan hiç kimse “biz böyle olacağını düşünemezdik” diyemez...
    Yaniii; Daha çok izlenmek uğruna yapılacak şeylerde daha özenli davranmalısınız ki bugün bir garip papağan yarın bir çocuk, öbür gün başka biri zarar görmesin...

    Hastalığın tedavi yeri ekran değil hastanelerdir...
    ( bu mesaji bu hasta vatandaşa küfreden ve hapse atılmasını isteyen meyda “ünlüsü” arkadaşlarıma da yazıyorum.
    Biraz etraflı ve derin düşünmek zarar getirmez...)

  • 16

    ONUR BÜYÜKTOPÇU
  • 17

    BENGÜ
  • 18

    BUSE VAROL
  • 19

    ASLIHAN GÜRBÜZ
  • 20

    BENSU SORAL
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