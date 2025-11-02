Papa'nın ziyareti öncesi sergilenen 2 bin yıllık beddua
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Birinci Konsil'in 1700. yılına denk gelen kasım ayı sonunda Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etmesi bekleniyor. Leo'nun da ziyaret edeceği tarihi bazilikada sergilenen eserler arasında 2 bin yıllık beddua da var.
İznik'te 11 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında, 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikayı Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Birinci Konsil'in 1700. yılında, 28-30 Kasım tarihleri arasında ziyaret etmesi bekleniyor.