Papa'nın ziyareti öncesi sergilenen 2 bin yıllık beddua

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Birinci Konsil'in 1700. yılına denk gelen kasım ayı sonunda Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etmesi bekleniyor. Leo'nun da ziyaret edeceği tarihi bazilikada sergilenen eserler arasında 2 bin yıllık beddua da var.

Papa'nın ziyareti öncesi sergilenen 2 bin yıllık beddua - 1

İznik'te 11 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında, 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikayı Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Birinci Konsil'in 1700. yılında, 28-30 Kasım tarihleri arasında ziyaret etmesi bekleniyor.

Papa'nın ziyareti öncesi sergilenen 2 bin yıllık beddua - 2

Önceki gün ziyarete açılan İznik Bazilikası'na çok sayıda ziyaretçe geldi.  Bazilika'dan çıkarılan eserler ise ilk kez sergilenmeye başlandı. Bunlardan birisi ise Aurelia Theodote Diogenes'in Mezar Steli oldu.

Papa'nın ziyareti öncesi sergilenen 2 bin yıllık beddua - 3

MS. 3. yüzyılda öldürülen bir anne ve kızının mezarını işaret eden stel üzerinde, "Bilgelikleriyle tanınan ailesiyle birlikte İznik'te yaşayan Aurelia Theodote Diogenes, hayatını satın alan tatlı kızım Aurelia Polychronia ile birlikte hayatını yaradana adadı. Eğer kimse bu mezarı kirletirse, yargı gününde yaradana hesap verecekler. Elveda, Yoldan Geçenler." bedduası yer aldı.

Papa'nın ziyareti öncesi sergilenen 2 bin yıllık beddua - 4

Kazı başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in büyük emek verdiği Bazilika'da kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. İznik'te keşfedilen bazilikanın halka açılmasının ardından bazilikaya ziyaretçi sayısı günden günde fazlalaşıyor. Bazı ziyaretçiler ise İzmir'den ve Van'dan Bazilika'yı görmek için geldiklerini söyledi.

Papa'nın ziyareti öncesi sergilenen 2 bin yıllık beddua - 5

Van'dan geldiğinhi söyleyen Mustafa Yıldırım isimli ziyaretçi, "Şimdi burada geçmişin ayak izlerini takip ediyoruz, bizde haberlerden gördük. Papa da buraya gelecekmiş ve 1700. yıl konsili gerçekleşmiş burada. İznik Gölü ile ve tarihi ile gerçekten eşsizmiş." dedi.

