Papatya çayının bilimsel olarak kanıtlanmış 7 faydası

Antik Mısır’da “güneşin kutsal çiçeği” olarak bilinen papatya, yüzyıllardır birçok sağlık sorununa çözüm sunuyor.

Papatyanın içerdiği apigenin adlı aktif bileşen, beyindeki belirli reseptörlere bağlanarak merkezi sinir sistemindeki aktiviteyi azaltıyor ve kaygıyı hafifletiyor.

Diyetisyen Beth Czerwony'ye göre, papatyanın birkaç yudumu bile sağlıklı bir uyku çekmenize yardımcı oluyor. Ancak papatyanın etkileri yalnızca uyku ile sınırlı değil. Mirror'da yer alan haberde, bu hafif aromalı bitkinin flavonoidler, terpenoidler ve kumarinler gibi sağlığa faydalı birçok bileşik içerdiği ifade ediliyor.



2020 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre,  papatya sadece uykuyu düzenlemekle kalmıyor. Kan basıncını dengeleme, iltihap önleme, antioksidan etki gösterme, karaciğer koruma ve hatta potansiyel kanser karşıtı etkiler sunma konusunda da umut vadediyor.


Papatyanın bir diğer dikkat çeken yönü ise yüksek potasyum içeriği. UCLA Health’e göre potasyum; kemik sağlığını koruyor, böbrek taşı oluşumunu önlüyor ve kalp ritmini düzenliyor.

Kalsiyum açısından da zengin olan papatya, kemik ve diş yapısının korunmasına yardımcı olurken, kas kasılmalarını düzenleyip  normal kan pıhtılaşmasını destekliyor.

