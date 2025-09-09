Papatya çayının bilimsel olarak kanıtlanmış 7 faydası

Papatyanın içerdiği apigenin adlı aktif bileşen, beyindeki belirli reseptörlere bağlanarak merkezi sinir sistemindeki aktiviteyi azaltıyor ve kaygıyı hafifletiyor.

Diyetisyen Beth Czerwony'ye göre, papatyanın birkaç yudumu bile sağlıklı bir uyku çekmenize yardımcı oluyor. Ancak papatyanın etkileri yalnızca uyku ile sınırlı değil. Mirror'da yer alan haberde, bu hafif aromalı bitkinin flavonoidler, terpenoidler ve kumarinler gibi sağlığa faydalı birçok bileşik içerdiği ifade ediliyor.





