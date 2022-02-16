"Para alıp aşıları övüyor" iddiasına Neil Young'dan yanıt

Dünyaca ünlü Kanadalı müzisyen Neil Young, "Pfizer'dan para alıp Covid aşısını övüyor" iddialarına yanıt verdi. Young, "Akıllıca ama asılsız" dedi.

Haberler 16.02.2022 - 10:20

"Para alıp aşıları övüyor" iddiasına Neil Young'dan yanıt - 1

Kanadalı ünlü müzisyen Neil Young, Covid-19'a karşı yaygın biçimde kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının üreticisi Pfizer'ın, şarkılarına yatırım yaptığına yönelik iddialar hakkında konuştu.


"Para alıp aşıları övüyor" iddiasına Neil Young'dan yanıt - 2

Young, internet sitesi Neil Young Archives'da paylaştığı ancak daha sonra sildiği gönderide hakkındaki iddiaları "Akıllıca ama asılsız" diyerek yalanladı.


"Para alıp aşıları övüyor" iddiasına Neil Young'dan yanıt - 3

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Kamuoyunda aşıları savunmasıyla bilinen müzisyenin şarkılarının yayın haklarına Pfizer'ın sahip olduğu da öne sürülüyor.


"Para alıp aşıları övüyor" iddiasına Neil Young'dan yanıt - 4

Young hakkındaki teori, Pfizer'ın eski CEO'su Jeffrey B. Kindler'ın Blackstone adlı yatırım yönetim şirketine danışmanlık yapmasından da kaynaklanıyor.


"Para alıp aşıları övüyor" iddiasına Neil Young'dan yanıt - 5

Blackstone, Young'ın halihazırda çalıştığı müzik yayıncısı Hipgnosis'le işbirliği yürütüyor.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER