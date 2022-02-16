"Para alıp aşıları övüyor" iddiasına Neil Young'dan yanıt

Haberler 16.02.2022 - 10:20
Kanadalı ünlü müzisyen Neil Young, Covid-19'a karşı yaygın biçimde kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının üreticisi Pfizer'ın, şarkılarına yatırım yaptığına yönelik iddialar hakkında konuştu.
Young, internet sitesi Neil Young Archives'da paylaştığı ancak daha sonra sildiği gönderide hakkındaki iddiaları "Akıllıca ama asılsız" diyerek yalanladı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Kamuoyunda aşıları savunmasıyla bilinen müzisyenin şarkılarının yayın haklarına Pfizer'ın sahip olduğu da öne sürülüyor.
Young hakkındaki teori, Pfizer'ın eski CEO'su Jeffrey B. Kindler'ın Blackstone adlı yatırım yönetim şirketine danışmanlık yapmasından da kaynaklanıyor.
Blackstone, Young'ın halihazırda çalıştığı müzik yayıncısı Hipgnosis'le işbirliği yürütüyor.