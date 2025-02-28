Parfüm oruç bozar mı? Diyanet'e göre parfüm oruç bozar mı?
Parfüm kullanmak orucu bozmaz. İslam âlimlerine göre oruç, yeme ve içme gibi fiillerle veya belli durumlarla bozulur. Parfüm ise bu kapsamda değerlendirilmez.
PARFÜM ORUCU BOZAR MI?Deriye temas eden ya da havaya karışan kokular sindirim sistemine ulaşmadığı için orucu geçersiz kılmaz. Diyanet kaynaklarında parfüm kullanmanın orucu bozmadığına dair net görüşler bulunur. Yeme-içme dışında kalan bu tür dış uygulamalar, orucun bütünlüğüne zarar vermez. Gün içinde ferah ve hoş kokulu olmak isteyenler parfümden çekinmemelidir. Önemli olan, oruca aykırı fiillerden uzak durmaktır. Parfüm sürmek hem dinen caiz kabul edilir hem de oruçla ilgili herhangi bir sakıncaya yol açmaz. Kısacası, parfüm kullanmak orucu etkilemez ve ibadetin geçerliliğine zarar vermez.
PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI?
Parfüm sıkmak orucu bozmaz. Çünkü oruç, vücuda besin değeri taşıyan veya sindirim sistemine ulaşan bir maddenin girişiyle bozulur. Parfümün damlacıkları tene veya giysiye temas eder; içecek veya yiyecek konumunda olmadığı için oruca zarar vermez. Diyanet görüşlerinde parfüm veya deodorant sıkmanın sakıncalı olmadığı özellikle vurgulanır. Sadece yoğun püskürtme sırasında çok nadir de olsa yanlışlıkla ağıza parfüm taneciklerinin kaçması söz konusu olabilir. Bu durumda yutma gerçekleşirse oruç bozulur. Ancak normal şartlarda elbise veya tene parfüm sıkmak, orucun sıhhatine engel değildir. Bu nedenle parfüm sıkmak isteyen kişinin orucu bozulmaz ve endişe etmesine gerek olmaz.
ORUÇLUYKEN PARFÜM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu halde parfüm sürmek orucu bozmaz. Oruç, mideye giren gıda veya besinle ilişkili olduğundan parfüm cilde uygulandığında herhangi bir sakınca doğmaz. Diyanet kaynaklarında, kolonya veya güzel koku sürmenin oruca etkisi olmadığı bilgisi yer alır. Yeme-içme fiiliyle alakası olmadığından, cildin üzerinde kalan parfüm orucu bozmaz. Oruç tutan kişi, gün içinde hoş kokmak için rahatlıkla parfümden yararlanabilir. İslam âlimleri, dıştan kullanılan kozmetik veya kokuların orucu etkilemediğini ifade eder. Bu nedenle parfüm sürmek ibadete engel oluşturmaz ve orucun geçerliliğinde bir eksilmeye neden olmaz.
ORUÇLUYKEN PARFÜM KULLANMAK CAİZ Mİ?
Oruçluyken parfüm kullanmak caiz kabul edilir. Dinen yasak olarak belirtilen durumlar arasında parfüm veya kolonya gibi güzel kokular bulunmaz. İslam âlimlerinin genel görüşü, sadece yeme-içme veya cinsel ilişki gibi durumların orucu bozduğu yönündedir. Parfüm ise bu tanıma dahil değildir. Diyanet açıklamalarında parfüm veya deodorant kullanımının oruca zarar vermediği sıkça dile getirilir. Bu nedenle oruç sırasında hoş kokmak isteyenler gönül rahatlığıyla parfüm kullanabilir. Haram veya mekruh sayılmadığı için ibadete bir engel teşkil etmez. Oruç tutan kişi, temiz kalmayı ve bakımlı olmayı sürdürdüğü sürece herhangi bir sorun yaşamaz.