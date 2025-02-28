Parfüm oruç bozar mı? Diyanet'e göre parfüm oruç bozar mı?

PARFÜM KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Parfümün kokusunu almak orucu bozmaz. İslam âlimleri, koku duymanın mideye giren somut bir besinle ilgisi olmadığını açıklar. Koku almak, yeme-içme eylemine benzemediğinden orucu geçersiz kılmayan bir durumdur. Diyanet’e göre de yemek koklamak veya parfüm kokusunu hissetmek orucu bozmaz. Kişi, çevresindeki hoş veya kötü kokuları doğal yollardan solur ve bu durum oruç ibadetinin sıhhatine etki etmez. Önemli olan, koku almaya çalışırken herhangi bir maddeyi yutmamak veya sindirmemektir. Parfüm yalnızca koku verir ve sindirim sistemine ulaşacak bir etki bırakmadığı için orucun bütünlüğü bozulmaz.



KOLONYA VE PARFÜM ORUCU BOZAR MI?

PARFÜM VE DEODORANT ORUCU BOZAR MI?

ALKOL İÇEREN PARFÜM ORUCU BOZAR MI?

Kolonya ve parfüm, orucu bozmaz. Dinî kaynaklar, oruçluyken deri veya giysiye uygulanan kokulu maddelerin oruçla alakalı sakınca yaratmadığını vurgular. Yeme-içme kapsamına girmeyen bu ürünler, vücut dışına yönelik kullanım alanına sahiptir. Diyanet görüşlerinde kolonya veya parfüm sürmenin oruç üzerindeki etkisinin olmadığı özellikle belirtilir. Sadece içme veya tüketme gibi bir eylem olmadığı için orucun sıhhatini etkilemez. Oruç tutanlar, ellerine kolonya dökmek veya parfüm sürmek konusunda endişe etmemelidir. Bu uygulamalar manevi değeri zedelemez ve orucun kabul edilmesine engel değildir. Gönül rahatlığıyla kolonya veya parfüm kullanılabilir.Parfüm veya deodorant kullanımı orucu bozmaz. Dinî ölçütlerde orucu bozan fiiller; yeme, içme, cinsel ilişki gibi durumlardır. Ten veya kıyafete uygulanan koku verici ürünler, sindirim sistemine giriş yapmadığı için bu kapsamda değerlendirilmez. Diyanet’in resmi açıklamalarında, ter kokusunu engellemek amacıyla deodorant veya parfüm kullanmanın oruca bir zarar vermediği belirtilir. Önemli olan, cilde sürülen maddenin yutulmamasıdır. Normal şartlar altında bu ürünler yeme-içme faaliyetinde sayılmaz. Oruçlu kişinin sosyal ortamlarda rahat etmesi açısından deodorant veya parfüm kullanması dinen sakıncalı görülmez ve oruç bozulmadan kullanıma devam edilebilir.Alkol içeren parfümler de orucu bozmaz. Bu ürünlerde bulunan alkol, içmek amacıyla değil, dıştan kullanım için formüle edilir. Diyanet’in açıklamalarında, alkol içeren kolonyanın bile orucu bozmayacağı vurgulanır çünkü bu maddeler sindirim yoluyla vücuda alınmaz. Önemli olan, alkol veya başka bir maddeyi içecek şekilde yutmamaktır. Parfüm sıkma eylemi, sindirim sistemine etki etmez. Yalnızca cilt veya giysi yüzeyine uygulanır. İslam âlimleri, bu tür kozmetiklerdeki alkolün içki hükmünde olmadığını, kokuyla sınırlı olduğunu ifade eder. Bu yüzden içilmedikçe veya yutulmadıkça orucu bozmadığına dair görüşler ağırlık kazanır.