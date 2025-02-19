Parfüm seçimi karakteriniz hakkında çok şey söylüyor: Kokular kişiliğin bir yansıması

Parfümler, yalnızca güzel kokmak için değil, aynı zamanda kişiliğimizi yansıtmak için de kullanılır. Kimileri güçlü ve gizemli bir aura yaratmak için baharatlı kokuları tercih ederken, kimileri ise enerjik ve neşeli bir izlenim bırakmak için meyvemsi notalara yönelir. Parfüm seçimi, duyuların diliyle kendinizi ifade etmenizin bir yoludur.



KOKU AİLELERİ VE KARAKTERLER





