Parion Antik Kenti'nde Osmanlı tersanesi izlerine rastlandı: ''Heyecan verici bir keşif''

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde, 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip antik Troas bölgesinin en önemli liman kentlerinden olan Parion'daki su altı çalışmaları sırasında çok sayıda Osmanlı seramiği ve Osmanlı Tersanesi'ne ait olabileceği düşünülen kalıntılara rastlandı.

Parion Antik Kenti'nde Osmanlı tersanesi izlerine rastlandı: ''Heyecan verici bir keşif'' - 1

Biga ilçesine bağlı Kemer köyü sınırlarındaki 2 bin 700 yıllık liman şehri Parion'daki kazı çalışmaları devam ediyor.

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Parion Antik Kenti'nde Osmanlı tersanesi izlerine rastlandı: ''Heyecan verici bir keşif'' - 2

Bu sene kazı çalışmaları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş başkanlığındaki 18'i yabancı heyet üyesi, toplam 36 kişilik bir ekiple sürdürülüyor. Parion Antik Kenti'ndeki su altı çalışmalarında çok sayıda Osmanlı seramiğinin yanında Osmanlı Tersanesi'ne ait olabilecek kalıntılar keşfedildi.

Parion Antik Kenti'nde Osmanlı tersanesi izlerine rastlandı: ''Heyecan verici bir keşif'' - 3

''HEYECAN VERİCİ BİR KEŞİF''

20 yıldır antik kentte kazı yaptıklarını geçen yıla kadar Osmanlı Dönemi’ne ait herhangi bir buluntuya rastlamadıklarını ifade eden Prof. Dr. Vedat Keleş, şu ifadeleri kullandı:

"Su altında geçen yıl yapmış olduğumuz kısa süreli incelemelerde hatırı sayılır bir şekilde Osmanlı seramiği ile karşılaştık. Bu bizi biraz literatür çalışmasına itti. Literatür çalışmasında Kemer İskelesi'nin Osmanlı Dönemi'nde 1574'ten, 19'uncu yüzyıla kadar neredeyse 300 yılı aşkın bir süre kesintisiz Osmanlı Donanması'nın en önemli kereste tedarik noktalarından biri olması yanında bazen de İstanbul'un çeşitli zamanlarda maruz kaldığı odun ihtiyacının karşılanmasına yönelik en önemli sevkiyat noktalarından biri olduğunu keşfettik. Bu keşfi, kentin antik dönemi olduğu kadar milli tarihimiz açısından da heyecan verici bir keşif olarak değerlendiriyoruz."

Parion Antik Kenti'nde Osmanlı tersanesi izlerine rastlandı: ''Heyecan verici bir keşif'' - 4

''ÇALIŞMALAR ANTİK DÖNEM VE OSMANLI DÖNEMİ BATIKLARINA DA ULAŞMAMIZI SAĞLAYACAKTIR''

Prof. Dr. Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bu sene su altı çalışmalarını daha fazla bir ivmeyle devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bu bölge antik çağlardan günümüze dünyanın en önemli su yolları ve ticaret rotalarından biri olan Çanakkale Boğazı üzerinde yer almakta. Bu nedenle su altı çalışmalarında görmüş olduğumuz seramikler Osmanlı Dönemi ile ilgili yapmış olduğumuz literatür taramalarında karşılaştığımız bilgileri kesinlikle doğrular niteliktedir. Bu seramiklerle ilgili yapacağımız çalışmalar ve antik liman ve çevresinde gerçekleştireceğimiz su altı incelemeleri belki de antik dönem batıkları ile birlikte Osmanlı Dönemi batıklarına da ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle biz bu çalışmaların bölgenin antik dönemi hakkında olduğu kadar, Osmanlı Dönemi tersaneciliği noktasında da çok önemli veriler sağlayacağını bize gösteriyor.

Su altı çalışmalarında ele geçen veriler, literatür çalışmaları bölgede bugün yürütülen aktiviteler bize denizcilik anlamında bölgede tarihsel bir sürekliliğin olduğunu da kanıtlamaktadır.''

Parion Antik Kenti'nde Osmanlı tersanesi izlerine rastlandı: ''Heyecan verici bir keşif'' - 5
Parion Antik Kenti'nde Osmanlı tersanesi izlerine rastlandı: ''Heyecan verici bir keşif'' - 6
Parion Antik Kenti'nde Osmanlı tersanesi izlerine rastlandı: ''Heyecan verici bir keşif'' - 7
Parion Antik Kenti'nde Osmanlı tersanesi izlerine rastlandı: ''Heyecan verici bir keşif'' - 8
Parion Antik Kenti'nde Osmanlı tersanesi izlerine rastlandı: ''Heyecan verici bir keşif'' - 9
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