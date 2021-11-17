Paris Hilton ile evlenen Carter Reum'un baba olduğu ortaya çıktı

Haberler 17.11.2021 - 08:40
ABD’de eğlence dünyasında ünlenen ve Hilton oteller zincirinin varislerinden biri olan Paris Hilton, geçen hafta iş insanı Carter Reum ile evlendi. Her ikisi de 40 yaşında olan yeni evlilerin düğününün üç gün sürmesi, magazin dünyasının en çok konuştuğu konu oldu.
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Ama düğünün hemen ardından damat Carter Reum’un gizli bir çocuğu olduğunun ortaya çıkması herkesi şaşırttı. Reum’un, bir dönem aktör Mel Gibson ile aşk yaşayan televizyon yıldızı Laura Bellizzi’den bir kızı olduğu öğrenildi.
Çocuğuyla birlikte Kaliforniya’da yaşayan Bellizzi 2011’de hamileyken, bebeğin Mel Gibson’dan olduğu iddia edilmiş, ancak TV yıldızı bu iddiaları reddetmişti. Bir kaynak, Carter’ın 9 yaşındaki kızını doğduğundan beri sadece bir kez gördüğünü iddia ederken, Reum’un sözcüsü de iddiaları kabul etti.
Sözcü, “Bu 10 yıllık bir hikâye, Carter çocuğu destekliyor. Onunla geleneksel bir baba-kız ilişkisi olmasa da doğduğundan beri geçimini sağlıyor ve sağlamaya da devam edecek” dedi.
Konuya ilişkin açıklama yapmayan Paris Hilton’ın çocuktan haberdar olup olmadığıysa henüz belli değil. Bir başka kaynaksa, küçük kızın, babası Carter Reum’un Paris Hilton ile aile kurmaktan bahseden haberleri gördükten sonra kendisini dışlanmış hissettiğini söyledi. Kaynak, çocuğun babasını tanımak istediğini ifade etti.
Öte yandan Paris Hilton, Ocak ayında Carter Reum ile ilişkisinin birinci yılından sonra erkek ve kız ikiz sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisi gördüğünü söylemişti. Paris Hilton ayrıca tüp bebek yöntemini öneren en yakın arkadaşı Kim Kardashian’ın doktoruna gittiğini sözlerine eklemişti. Yazar, girişimci ve risk sermayedarı olan Carter Reum’un 40 milyon dolarlık serveti bulunuyor. Paris Hilton’ın tahmini servetiyse 300 milyon dolar değerinde.