Paris Hilton ile evlenen Carter Reum'un baba olduğu ortaya çıktı

ABD’de eğlence dünyasında ünlenen ve Hilton oteller zincirinin varislerinden biri olan Paris Hilton, geçen hafta iş insanı Carter Reum ile evlendi. Her ikisi de 40 yaşında olan yeni evlilerin düğününün üç gün sürmesi, magazin dünyasının en çok konuştuğu konu oldu.





Paris Hilton 3 gün düğün yaptı 4 gelinlik giydi / Haber Detay- Tıkla Oku