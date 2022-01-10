Paris Hilton Metaverse'teki sanal partiden 700 bin dolar kazandı

Hilton’un DJ’lik yaptığı bu partiye Londra’daki evinden katılan İngiliz gazeteci Tali Fraser, deneyimlerini anlattı:



YAZIŞARAK TANIŞTILAR



Partiye katılım ücretsizdi. Ancak öncelikle Roblox ve Paris World uygulamalarını indirip avatar oluşturmak gerekti. Sonra bu avatarı giydirmek için sanal mağazalarda alışveriş turu yapıldı.



Fraser, birçok lüks dünya markasının ürünleri bulunan sanal mağazalardan 3 dolara tişört, 14 dolara Gucci marka çanta aldı. Saçlarını da 1 dolara yaptırdı.



Alışveriş kripto para ile yapıldı, alınanların hepsi sanaldı.



Partiye sanal Bentley ile gidildi.



30 dolara satılan VIP kartı alanlar partideki her yeri gezebildi. Bu kart ile Hilton’un düğün partisini verdiği yere ziyaret, helikopterle tur gibi özel hizmetler sağlandı.



Davetliler birbiriyle tanışmak için akıllı cihazlarındaki klavyelerden yazıştı. Hilton da tüm konuklarla selamlaştı.