Paris Hilton podyuma köpeğiyle çıktı
ntv.com.tr
New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen The Blonds defilesinde modellik yapan Paris Hilton, kucağında köpeğiyle yürüdü.
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Paris Hilton, New York Moda Haftası kapsamında dün düzenlenen Disney Villains x The Blond defilesinde podyuma çıktı.
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37 yaşındaki sosyetik ünlü, siyah beyaz peruğu bir teki siyah, diğeri beyaz diz üstü çizmeyle tamamlanan gri kıyafeti podyumda tanıttı.
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The Blonds’un yeni koleksiyonu, Cruella De Vil, Maleficent, Evil Queen, Dr. Facillier, Ursula gibi Disney’in kötü karakterlerinden ilhamla hazırlandı.
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The Blonds’un yeni koleksiyonu, Cruella De Vil, Maleficent, Evil Queen, Dr. Facillier, Ursula gibi Disney’in kötü karakterlerinden ilhamla hazırlandı.
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Hilton, podyumda yürürken köpeğini de kucağında taşıdı.
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Hilton önceki gün New York Moda Haftası kapsamında New York’taki The Plaza Hotel’de düzenlenen Harper's Bazaar 2018 İkonları gecesine mor elbisesiyle katılmıştı.