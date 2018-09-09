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Paris Hilton podyuma köpeğiyle çıktı

ntv.com.tr

New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen The Blonds defilesinde modellik yapan Paris Hilton, kucağında köpeğiyle yürüdü.

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    Paris Hilton, New York Moda Haftası kapsamında dün düzenlenen Disney Villains x The Blond defilesinde podyuma çıktı.

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    37 yaşındaki sosyetik ünlü, siyah beyaz peruğu bir teki siyah, diğeri beyaz diz üstü çizmeyle tamamlanan gri kıyafeti podyumda tanıttı.

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    The Blonds’un yeni koleksiyonu, Cruella De Vil, Maleficent, Evil Queen, Dr. Facillier, Ursula gibi Disney’in kötü karakterlerinden ilhamla hazırlandı.

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    The Blonds’un yeni koleksiyonu, Cruella De Vil, Maleficent, Evil Queen, Dr. Facillier, Ursula gibi Disney’in kötü karakterlerinden ilhamla hazırlandı.

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    Hilton, podyumda yürürken köpeğini de kucağında taşıdı.

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    Hilton önceki gün New York Moda Haftası kapsamında New York’taki The Plaza Hotel’de düzenlenen Harper's Bazaar 2018 İkonları gecesine mor elbisesiyle katılmıştı.

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