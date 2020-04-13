Paris Hilton salgından etkilenenlere destek için evden DJ'lik yaptı

Paris Hilton’un büyükbabası Conrad N. Hilton tarafından 1944’te kurulan Hilton Vakfı’ndan yapılan açıklamada, bağışın yarısının Los Angeles’taki evsiz nüfusu korumaya, diğer yarısının da Afrika ülkelerinin beklenen salgına hazırlanmasına yardımcı olmak için kullanılacağı duyurulmuştu.