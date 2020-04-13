Paris Hilton salgından etkilenenlere destek için evden DJ'lik yaptı

ntv.com.tr 13.04.2020 - 11:32 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 11:33
Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, zaman zaman DJ’lik yaparak sahnelerde yer alıyor. 39 yaşındaki Hilton, corona virüs salgınında etkilenenler için yardım toplama amacıyla yapılan üç günlük sanal müzik festivali Triller’de yer aldı.
10 Nisan’da başlayan Triller Sanal Müzik Festivali, dün akşam sona erdi. 100’den fazla sanatçının destek verdiği festivalde Paris Hilton'un yanı sıra Snoop Dogg, Marshmello, Migos, Pitbull ve Wyclef Jean gibi isimler de yer aldı.
Dün Instagram’ından festivale katılacağını duyuran Hilton, “Ev karantinasında size performans sergilemeyi iple çekiyorum” notunu yazdı.
Sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan etkinliğe Hilton, Los Angeles’taki evinden katıldı.
Etkinlikten elde edilen gelir, Covid-19'dan olumsuz etkilenenlere yardım eden hayır kurumlarının yanı sıra No Kid Hungry ve Music Cares vakıflarına da gidecek.
10 MİLYON DOLAR BAĞIŞ
Festival öncesi Paris Hilton ve ailesi, salgınla mücadele için 10 milyon dolar bağışlamıştı.
Paris Hilton’un büyükbabası Conrad N. Hilton tarafından 1944’te kurulan Hilton Vakfı’ndan yapılan açıklamada, bağışın yarısının Los Angeles’taki evsiz nüfusu korumaya, diğer yarısının da Afrika ülkelerinin beklenen salgına hazırlanmasına yardımcı olmak için kullanılacağı duyurulmuştu.