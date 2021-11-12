Paris Hilton ve Carter Reum evlendi

Paris Hilton son dakikaya kadar düğünde giyeceği gelinliği seçmemişti. E! kanalına konuşan bir kaynak, "Paris, gelinliğini dün gece geç saatlerde seçti" diye konuştu. Çiftin düğün töreni için belirlediği mekan da birkaç gün önce kesinleşti.

Tören için Barron Hilton'un malikanesinde bazı değişiklikler ve özel hazırlıklar da yapıldı.

Bahçeye büyük, ahşap bir dans pisti inşa edildi. Pistin etrafı, çiftin isimlerinin baş harflerinin yazıldığı çiçeklerle süslendi. Hilton'un baş nedimesi kardeşi Nicky Hilton Rothschild oldu. Pembe kıyafet giyen nedimeler arasında Carter Reum'un kardeşi Halle Hammond, Hilton ailesinin gelini Tessa gibi isimler de yer aldı.