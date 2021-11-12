Paris Hilton ve Carter Reum evlendi

Daha önce aradığı aşkı bir türlü bulamayan Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendi. Üç gün üç gece sürecek düğünün ilk töreni, büyükbabası Barron Hilton'un Bel Air'deki lüks malikanesinde yapıldı. Düğüne aralarında Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, Paula Abdul gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda ünlü katıldı.

Haberler 12.11.2021 - 11:19 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 11:26

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 1

Hilton otellerinin varisi, model ve DJ  ile iş insanı Carter Reum evlendi. 40 yaşındaki Hilton, evlenme teklifinden, üst üste düzenlediği bekarlığa veda partilerine kadar evlilik sürecini sosyal medyada paylaşmasının ardından mutlu sona ulaştı. 

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 2

Düğün, 'un Büyükbabası Barron Hilton'un Bel Air'deki malikanesinde yapılan kutlamayla sınır değil. Kutlamalar üç gün üç gece sürecek.

Dün çok sayıda ünlü ismin katıldığı etkinliğin ardından, bugün Santa Monica İskelesi'nde yapılacak kutlamanın ardından cumartesi günü de bir parti düzenlenecek. 

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 3

Üç gün üç gecelik düğünün ilk gününde birden fazla kıyafet değiştirdiği öğrenilen Hilton, gelinlikle ilk fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Hilton fotoğrafına "Benim sonsuzluğum bugün başlıyor" notunu yazdı. 

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 4

son dakikaya kadar düğünde giyeceği gelinliği seçmemişti. E! kanalına konuşan bir kaynak, "Paris, gelinliğini dün gece geç saatlerde seçti" diye konuştu. Çiftin düğün töreni için belirlediği mekan da birkaç gün önce kesinleşti. 

Tören için Barron Hilton'un malikanesinde bazı değişiklikler ve özel hazırlıklar da yapıldı.

Bahçeye büyük, ahşap bir dans pisti inşa edildi. Pistin etrafı, çiftin isimlerinin baş harflerinin yazıldığı çiçeklerle süslendi. Hilton'un baş nedimesi kardeşi Nicky Hilton Rothschild oldu. Pembe kıyafet giyen nedimeler arasında Carter Reum'un kardeşi Halle Hammond, Hilton ailesinin gelini Tessa gibi isimler de yer aldı.

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 5

Paris Hilton ve Carter Reum, bir yıllık flörtün ardından geçen şubat ayında nişanlandıklarını açıklamıştı. Hilton, evlenme teklifi aldığı anı sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 6

DÖRDÜNCÜ NİŞANLISIYLA EVLENDİ

Carter Reum, Paris Hilton'un dördüncü nişanlısı. Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Hilton, daha önce üç kez nişanlandı. Fakat her üç nişanlısıyla da evlenmeden yollarını ayırdı. Paris Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyetik Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlandı. Özelikle de Paris-Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi. Ancak, Paris'in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlandı.

Sonunda mutlu sona ulaşan Paris Hilton'un düğününe çok sayıda ünlü ve sosyetik isim katıldı. İşte davetlilerin düğünün yapılacağı yere gelirken çekilen fotoğrafları...

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 7

Bebe Rehxa

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 8

Rachel Zoe

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 9

Paula Abdul

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 10

Kyle Richards, Mauricio Umansky

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 11

Elliot Mintz

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 12

Kathy Hilton

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 13

Richard Hilton

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 14

Evan Ross

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 15

Emma Roberts

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 16

Steve Wynn, Andrea Hissom

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 17

Keyan Safyari

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 18

Stacey Bendett

Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 19
Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 20
Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 21
Paris Hilton ve Carter Reum evlendi - 22

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