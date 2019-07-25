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Paris Hilton'dan köpeklerine özel malikane

Hilton Otelleri'nin varisi Paris Hilton, evinin bahçesinde köpeklerine özel malikane yaptırdı. Fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Hilton bu ev için 325 bin dolar harcadı.

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    Ünlü model Paris Hilton'un kendine ait göz kamaştıran birkaç malikanesinin yanı sıra köpekleri için de kesenin ağzını açmaktan çekinmiyor.


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    Hilton'un çok sevdiği köpekleri için özel olarak tasarlanan ve inşa edilen havuzlu bir malikanesi var.


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    Hilton iki katlı malikane İspanyol kolonyal tarzdaki özel yapı için 325 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 900 bin lira) harcadı.


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    Ünlü yıldızın dört köpeği için ayrıca Instagram hesabı da bulunuyor.


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    Hiltonpets isimli hesapta, Hilton'un köpeklerinin gösterişli hayatlarına ait paylaşımlar yapılıyor.
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