Paris Hilton'dan köpeklerine özel malikane

Hilton Otelleri'nin varisi Paris Hilton, evinin bahçesinde köpeklerine özel malikane yaptırdı. Fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Hilton bu ev için 325 bin dolar harcadı.
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Ünlü model Paris Hilton'un kendine ait göz kamaştıran birkaç malikanesinin yanı sıra köpekleri için de kesenin ağzını açmaktan çekinmiyor.
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Hilton'un çok sevdiği köpekleri için özel olarak tasarlanan ve inşa edilen havuzlu bir malikanesi var.
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Hilton iki katlı malikane İspanyol kolonyal tarzdaki özel yapı için 325 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 900 bin lira) harcadı.
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Ünlü yıldızın dört köpeği için ayrıca Instagram hesabı da bulunuyor.
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Hiltonpets isimli hesapta, Hilton'un köpeklerinin gösterişli hayatlarına ait paylaşımlar yapılıyor.